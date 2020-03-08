Метро, школы и больницы могут передать в частные руки: чего ждать украинцам от концессии

В Украине набирает обороты такая форма передачи госимущества в частные руки как концессия. Закон "О концессии" стал одним из первых законов, который был подан и принят нынешним парламентом. Он вступил в силу еще 20 октября прошлого года.

Подобный закон существовал и раньше, но, по оценкам экспертов, был практически недееспособным. А после принятия обновленной редакции закона целый ряд объектов уже передаются в концессию: порты, аэропорты и другие. При этом не так давно теперь уже экс-министр экономразвития Тимофей Милованов сообщил, что в планах – передача в концессию вузов и больниц. Сайт "Сегодня" разбирался, может ли такое быть, какое госимущество вообще может быть передано в концессию и что это принесет украинцам.

Что такое концессия

Концессия – это не продажа госимущества и не аренда. В отличие от продажи (приватизации), при концессии имущество остается в собственности государства. Однако, в отличие от аренды, концессионер (тот, кто получает госимущество в свое распоряжение) имеет право и даже должен реконструировать полученное госимущество, вести новое строительство и другими способами улучшать доставшиеся ему гособъекты.

"Концессия существует в правовом поле Украины с 1999 года. Она представляет одну из форм государственно-частного партнерства (ГЧП), при которой государство или территориальная община предоставляют частным структурам права на новое строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, техническое переоснащение, использование, эксплуатацию, техническое обслуживание объекта концессии – государственного или коммунального имущества. Однако за 20 лет концессия так и не получила популярности в Украине. Сейчас государство пытается реанимировать этот институт, в том числе благодаря новому закону о концессии, который вступил в силу 20 октября 2019 года", – рассказывает адвокат АО "Клочков и партнеры" Александр Кудрявцев.

Пожалуй, чаще всего мы слышали обещания передавать в концессию дороги. Да, в результате они стали бы платными, как это практикуется в Европе, но и качество таких дорог могло бы стать европейским. Как упоминалось в проекте закона "О концессии", в странах Евросоюза уже построено свыше 50 тыс. километров дорог на условиях концессии. Но, к сожалению, в Украине таких примеров пока нет. Хотя вскоре после вступления закона "О концессии" в силу сообщалось, что Украина подписала меморандум с китайской компанией о строительстве Большой кольцевой автодороги вокруг Киева по договору концессии.

Что могут сдать в концессию

В законе говорится, что объектом концессии могут быть любые объекты государственной или коммунальной собственности, относящиеся к любой сфере, за некоторыми исключениями. Также концессионеру могут передаваться земельные участки для строительства на нем новых объектов (например, тех же дорог). Не может быть передано концессионеру, например, производство и ремонт оружия, не передаются в концессию леса, не регулируется законом о концессии деятельность по добыче полезных ископаемых. А передача в концессию ряда объектов предполагает некоторые ограничения (например, это касается природных монополий, автомобильных дорог).

Кроме того, государство или местные власти могут передавать в концессию право предоставлять социально значимые услуги. То есть коммунальные, транспортные, образовательные и другие.

Относительно передачи в концессию социальных объектов, никаких ограничений не существует. А стало быть, и государственные университеты, и больницы могут передаваться в концессию. А кроме них – коммунальные школы и детские садики, аэропорты и вокзалы, водопроводы и другие коммуникации.

"Также в концессию можно было бы передавать трамвайные линии, линии метро, ​​линии междугородной или городской электрички, как это, скажем, сделано в Италии. То есть содержание путей, вагонов, станций происходит за счет частной структуры, благодаря чему городской бюджет экономит значительные средства, а жители города получают качественные услуги по перевозке", – объясняет Александр Кудрявцев.

Читайте также: Авиаперелеты в Украине становятся доступнее: что изменится

Готовы ли украинцы платить

Конечно, за пользование концессионными объектами (не только дорогами) придется платить. Но за большинство услуг, которые предоставляет государство, мы и так сегодня платим – за проезд в транспорте и посещение аэропортов, за коммунальные услуги, иногда за образовательные, медицинские и другие.

"Одним из направлений концессии, например, является ремонт дорог и передача отремонтированной дороги в платное пользование. При этом плату за использование дороги будет получать концессионер (частный инвестор), но и бремя содержания дороги в надлежащем состоянии тоже возлагается на него", – подчеркивает Александр Кудрявцев.

Он считает, что активное применение концессии будет полезным для Украины. Ведь это позволит восстановить объекты государственной инфраструктуры без привлечения средств из бюджета, исключительно за счет частного капитала.

"От использования концессии как рядовые украинцы, так и государство, и органы местного самоуправления будут только в выигрыше, поскольку люди получат услуги высокого качества, а бюджеты – значительную экономию средств. В совокупности это должно положительно повлиять на экономику, бизнес и социальную сферу", – уверен Александр Кудрявцев.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ считает, что в Украине в настоящее время нет условий для широкого использования концессии. В частности, коммерциализация социальной сферы, по его мнению, может привести к тому, что эти услуги станут доступны только для узкого круга состоятельных людей.

"Каждый инструмент привлечения инвестиций должен соответствовать условиям экономики. Концессия хорошо работает в стабильных развитых экономиках, где длительный период – как минимум 10 лет – наблюдаются низкие показатели инфляции и, соответственно, очень низкие риски, низкая стоимость денег и много дешевого длинного ресурса. Когда для инвестора доходность в 1,5-2% в год – например, на долгосрочной концессии дорог – считается приемлемым показателем. Кроме того, разные страны имеют разную платежеспособность населения. Причем, как показывает опыт европейских стран, одной платежеспособности мало, нужны еще и институциональные механизмы в виде дополнительных подушек ликвидности. Например, если это платная медицина с элементами концессии, то должна быть страховая медицина, которая подкрепляет платежеспособность населения. Если это образование – значит, должна быть система социальной поддержки. При отсутствии социальной поддержки передача социальных объектов в концессию может привести к тому, что население будет отсечено и от медицины, и от образования. То есть все надо рассматривать в комплексе. Украина, я считаю, к сожалению, под концессионную модель не подходит", – говорит Алексей Кущ.

Какие суммы готовы вложить инвесторы в украинские порты, получив их в концессию, смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама