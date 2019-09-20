"Повычищать товарищей": Гончарук поставил задачу новому главе ФГИ

Премьер сообщил, что в последние годы в Украине была провалена приватизация

Дмитрий Сенниченко (слева) и Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук представил коллективу Фонда госимущества (ФГИ) нового главу ведомства Дмитрия Сенниченко, назначенного накануне, и поставил ему задачу в кратчайшее время очистить фонд от групп влияния.

"Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", – отметил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что приватизация в Украине в последние годы была провалена, и добавил, что одной из причин стало частое вмешательство политиков, "присоски и кланы". При этом, по словам Гончарука, сегодня есть политическая воля на проведение приватизации.

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Новый глава фонда Сенниченко назвал своей задачей создать в ФГИ профессиональную независимую от внешних влияний команду. Он отметил, что ему не ставят цель привлечь максимальное количество денег в бюджет, а задачей является привлечение компетентных инвесторов и создание рабочих мест.

Сенниченко добавил, что новая Верховная Рада уже приняла законы об аренде через ProZorroи сокращении списка объектов к приватизации.

Как писали новости "Сегодня", 15 сентября Гончарук заявил о планах Кабмина заменить руководство ФГИ. По его словам, в правительстве рассчитывают, что новое руководство фонда в течение двух недель представит "реалистичный и конкретный" план приватизации на 2020 год.

Между тем в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова выразила уверенность, что эту цифру выполнить вполне реально:

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