Стало известно, когда состоится последний этап конкурса на главу новой Таможни
В Минфине верят, что новый глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем
Заключительный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС), который был разблокирован решением Шестого апелляционного административного суда, состоится сегодня, 25 июня, в 17:00. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.
"Верим, что после завершения конкурса на руководителя ГТС ее глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем, упрощение таможенных процедур и диджитализацию таможни", – говорится в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.
Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля.
По данным Министерства финансов, в заключительный этап конкурса на должность главы Таможенной службы прошли три кандидата:
- проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
- первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
- руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.
Мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.
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