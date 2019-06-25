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Стало известно, когда состоится последний этап конкурса на главу новой Таможни

25 июня, 12:32

В Минфине верят, что новый глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем

Фото: Pixabay

Заключительный этап конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС), который был разблокирован решением Шестого апелляционного административного суда, состоится сегодня, 25 июня, в 17:00. Об этом сообщается на странице Министерства финансов в Facebook.

"Верим, что после завершения конкурса на руководителя ГТС ее глава возьмет курс на ликвидацию теневых схем, упрощение таможенных процедур и диджитализацию таможни", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля. 

По данным Министерства финансов, в заключительный этап конкурса на должность главы Таможенной службы прошли три кандидата:

  • проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
  • первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
  • руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

Мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.


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Тег конкурс, таможня, Минфин, ГФС, Государственная таможенная служба

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Сегодня

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