Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа

В "Нафтогазе" объяснили, как будут работать договоренности с международной Expert Petroleum

Группа "Нафтогаз" и международная компания Expert Petroleum подписали соглашение об увеличении добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", в котором ранее отреагировали на обвал нефтяных котировок.

Отмечается, что партнерство с Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа на 13 малых месторождениях в Западной Украине в течение пяти лет. Речь идет об инвестициях в размере около миллиарда гривен (перерасчет 30 млн долларов по прогнозному курсу).

"Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние пять лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у "Нафтогаза" нет достаточных собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост", – отметил исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

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В целом контракт между Expert Petroleum и "Укргаздобычей" заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора.

"Нафтогаз" будет сам утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на месторождениях. А Expert Petroleum будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов "Укргаздобычи" с учетом инфляционной составляющей) и за увеличение добычи.

"Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы будут оставаться за "Укргаздобычей", - уточнили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине побит рекорд по добыче газа частными компаниями.

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