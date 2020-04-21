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В "Нафтогазе" отреагировали на обвал цены на нефть

21 апреля, 04:26

Елена Вус

По мнению Витренко, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный

В "Нафтогазе" заявили, что у Украины есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть продавцы готовы доплачивать, чтобы у них забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", — написал он.

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В то же время, он указал, что в США, к примеру, хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", — заверил он.

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По его мнению, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

"С газом в Европе ситуация пока иная, но уже не знаешь чего ожидать. Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", — добавил он.

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Ранее стало известно, что майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят минус 37 долларов за баррель, согласно индексу Dow Jones. Срок действия этих контрактов истекает во вторник. В то же время следующий по сроку контракт WTI — с поставкой в июне — торгуется по цене 21,37 долларов за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу. Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус 37,63 долларов за баррель.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп прогнозирует, что цены на нефть скоро начнут расти.

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нефть Юрий Витренко цена на нефть Нафтогаз Украины Brent WTI

Источник: Сегодня

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