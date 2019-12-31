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Контракт на транзит газа не будет продлеваться автоматически – Коболев

31 декабря, 16:30

Глава "Нафтогаза" рассказал о нюансах соглашения с российским "Газпромом"

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

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Новый пятилетний контракт о транзите газа через украинскую ГТС не будет продлеваться автоматически. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Это будет требовать определенных действий сторон", – сказал он, однако отказался комментировать, в какой юрисдикции должны совершаться эти действия.

Также Коболев не стал раскрывать детали, ссылаясь на конфиденциальные пункты соглашения с российским "Газпромом".

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Еще 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денегот "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Газпром контракт Нафтогаз Украины газовые переговоры транзит газа Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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