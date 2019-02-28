Контракт с Коболевым решили продлить: появилась реакция Гройсмана

Премьер напомнил, что 22 марта истекает срок действия контракта с менеджментом "Нафтогаза"

Фото: kmu.gov.ua.

Контракт с Коболевым решили продлить: появилась реакция Гройсмана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg 2019-02-28T14:16:00+02:00 Экономика Премьер напомнил, что 22 марта истекает срок действия контракта с менеджментом "Нафтогаза"

Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с председателем правления "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым. Об этом сегодня, 28 февраля, написал премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

Глава правительства напомнил, что 22 марта истекает срок действия пятилетнего контракта с менеджментом "Нафтогаза" и он будет завершен "на тех условиях, которые были пять лет".

"У правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", – сообщил Гройсман.

Сегодня ранее некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.

16 января 2019 года Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

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