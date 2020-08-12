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Коронакризис: в Британии началась первая за 11 лет рецессия

12 августа, 12:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Производство в некоторых секторах просело до уровня 65-летней давности

Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, серьезно ударил по экономикам европейских стран. Не стала исключением и вышедшая из Евросоюза Великобритания – с апреля по июнь она пережила крупнейший спад за всю историю.

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Так, за период действия жестких ограничительных мер против распространения коронавируса экономика Великобритании сократилась на 20,4% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, пишет BBC. Это первая техническая рецессия, зафиксированная в стране с 2009 года.

В частности, британцы резко сократили расходы из-за закрытия магазинов. Кроме того, в стране заметно сократилось производство и объемы строительства. Остановка заводов также привела к самому медленному производству автомобилей с 1954 года. Сильно пострадал и гостиничный сектор.

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Кроме того, официальные данные о рабочих местах показывают, что с апреля по июнь число работающих британцев сократилось на 220 тысяч человек.

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Впрочем, правление национальной статистики Великобритании считает, что экономика снова начала расти в июне, когда правительственные ограничения стали ослабевать.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует более 8 трлн долларов. В МВФ также официально объявили о начале мирового экономического кризиса и изменили оценку динамики глобального ВВП в 2020 году. Ожидается, что мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика Великобритания кризис ВВП производство коронавирус
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