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Коронакризис в действии: Китай впервые за 26 лет отказался от целей по росту ВВП

22 мая, 11:37

Ксения Капустинская

Эксперты уверены, что такое решение негативно скажется на глобальной экономике

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за удара пандемии коронавируса по экономике страны, которая уже показала рекордное за 40 лет падение. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Это происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП. Ли Кэцян заявил, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на 2020 год связано с тем, что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствиями коронавируса, а также неопределенностью в торговой сфере.

"Отсутствие целевого показателя позволит сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности", – отметил Ли Кэцян.

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Отказ от цели по ВВП освобождает китайское правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, говорят эксперты. Это является негативным фактором и для всего мира, ведь Китай долго являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Напомним, в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% – минимальными темпами почти за 13 лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

Также сообщалось, что новое политико-экономическое противостояние США и Китая набирает обороты. В частности, Белый дом думает, как наказать КНР за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Об этом заявляли президент и госсекретарь США, ссылаясь на данные разведки. При этом Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика Китай кризис ВВП коронавирус

Источник: Интерфакс

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