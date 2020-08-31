Коронавирус и экономика: Украину ждет осенняя проверка на прочность

Украина все больше испытывает последствия эпидемии коронавируса и введенного в связи с этим карантина – по данным Госслужбы статистики, падение ВВП страны во втором квартале составило 9,9% по сравнению с первым кварталом и 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

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Но во многих странах мира, в том числе в Европе, падение ВВП из-за эпидемии оказалось еще больше. Почему так произошло и чего ждать дальше, разобрался сайт "Сегодня".

По кому коронавирус ударил больнее всего

Из статистических данных, опубликованных Eurostat (статистическая служба Европейского Союза), видно, что ВВП ЕС (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с первым кварталом и на 14,4% по сравнению с вторым кварталом прошлого года. Это рекордные цифры начиная с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать свои статданные. Экономика еврозоны вернулась к состоянию 2005 года.

Больше всего снизился за второй квартал ВВП Испании (-18,5% к первому кварталу). Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года. ВВП Франции уменьшился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% год к году), это уровень 1999 года. Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала (17,3% год к году). Последний раз на таком уровне ВВП страны находился в начале 1990-х годов. ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года обвалился на 20,4% по сравнению с первым кварталом, это уровень 1979 года. Экономика Германии пострадала меньше, на 10,1% – уровень 2011 года.

Среди мировых экономических лидеров абсолютный рекорд принадлежит Японии – в годовом исчислении падение ВВП составило 27,2%, во втором квартале – 7,8%. В США ВВП во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщило Министерство торговли США. Так что Украина на уровне этих цифр даже не достигла падения 2015 года.

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Почему у них падение больше

Напомним: макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год конечных (предназначенных для непосредственного употребления внутри страны) товаров и услуг в течение года. То есть каждый из нас, отчислив в госбюджет налоги со своей зарплаты, купив что-то в магазине или проехав в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот – уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки и поездки автоматически делают ВВП меньше.

Дабы понять, почему в более развитых странах ВВП упал больше, чем у нас, вспомним, по каким отраслям экономики ударило введение противоэпидемических мер.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, больше всего в мире и у нас пострадали отрасли, связанные с предоставлением услуг.

"Сейчас в Европе многие страны, особенно южные, во многом живут за счет туризма и гостинично-курортного сервиса, – говорит Олег Пендзин. – Очевидно, что закрытые из-за карантина торговые центры, курорты, рестораны, отели и так далее нанесли серьезный удар по экономике таких государств, как Италия, Испания, Франция и еще ряда стран".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко добавил, что японская экономика пострадала так сильно прежде всего из-за падения импорта.

"Во втором квартале, когда был введен жесткий карантин, многочисленные торговые центры страны опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные высокотехнологичные товары с высокой прибавочной стоимостью обвалился из-за пандемии коронавируса, – анализирует Александр Охрименко. – Поэтому такие страны-экспортеры сырья и другой продукции с низкой прибавочной стоимостью, как Украина, пострадали меньше. Ибо экспорт зерна и готовой еды снизился незначительно. В основном у нас потерял и продолжает терять позиции отельно-ресторанный бизнес. Его вклад в ВВП небольшой, до 2%, но там занято много людей, около миллиона человек, которые лишились работы либо трудятся неполный день. В социальном плане это очень чувствительно, это 2,5 млн семей, более 15% от всего количества домохозяйств".

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Глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский добавил, что серьезные потери понесла мировая транспортная отрасль, прежде всего авиация, ведь межконтинентальное авиасообщение сократилось в разы.

Чего ждать осенью в мире

Пока прогнозы неутешительные. Эксперты прогнозируют снижение спроса на инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения коронавируса.

"Есть шанс, что экономическая активность может застопориться, если ведущие страны снова введут карантинные меры, ведь фактически в Европе началась вторая волна коронавируса", – говорит Олег Пендзин.

Пока экономика еврозоны действительно восстанавливается очень медленно. Так, в первом полугодии число безработных в ЕС увеличилось на 4,9 млн человек. Абсолютное большинство сокращений пришлось на второй квартал, когда были приняты самые жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Европейский центральный банк прогнозирует дальнейший рост безработицы. Самые масштабные сокращения рабочих мест планируются в авиакомпаниях. Lufthansa намерена сократить 22 000 штатных сотрудников. Компании, работающие в сфере досуга и отдыха Германии, ожидают продления ограничительных мер до мая 2021 года. По прогнозам Международной ассоциации автопроизводителей, нынешний год может стать худшим за последние 30 лет для немецкого автопрома – ключевой отрасли экономики Германии.

Air France-KLM планирует тысячные сокращения, чтобы получить государственную помощь. Французская компания страхования от безработицы Unédic прогнозирует, что количество безработных в стране к концу года вырастет на 900 000, это почти вдвое.

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При этом наши эксперты отмечают, что несмотря на столь значительное падение в экономике, рядовой житель Европы и США потерял намного меньше, чем рядовой украинец.

"У них была масштабная поддержка бизнеса, беспроцентные кредиты, – говорит Олег Пендзин. – В ЕС 1,7 трлн евро, в США 3 трлн долларов были вброшены в экономику, иначе падение было бы еще значительнее. Фактически это эмиссия, но страны с твердой валютой могут себе это позволить для рефинансирования комбанков. Украина такой возможности лишена, наш бизнес выживает как может. Уже хорошо, что наши власти карантин смягчили, дали возможность работать и зарабатывать. Главная проблема в том, что никто не может дать прогноз, как будет дальше меняться уровень заболеваемости коронавирусом. Сейчас в Европе растет количество больных, а значит, риски продолжения регресса усиливаются".

Что ждет осенью Украину

Пендзин говорит, что мы увидим во втором полугодии дальнейшее падение экономики.

"Худшее еще впереди. Сейчас введен адаптивный карантин, но местные громады не торопятся ужесточать его даже с ростом заболевания. Чтобы с падения в 11,4% выйти по году хотя бы на 6%, необходимо, чтобы экономика в третьем и четвертом квартале росла. Пока не вижу оснований для этого. И вирус тут ни при чем. Сейчас низкий спрос на наш экспорт, нет помощи государства малому и среднему бизнесу".

Александр Охрименко радикален: карантин надо отменять, ведь его все равно плохо соблюдают.

"Люди с симптомами вируса ходят на работу, маски не носят, отсюда ежедневный стремительный рост заболеваемости. Но в 2019 году у нас переболело гриппом 1,2 млн человек, умерло от гриппа и его осложнений 24 тыс. человек. Сейчас больных коронавирусом 95 тыс. чел. умерших 2100 человек – на порядок меньше. При нынешнем уровне ограничений по количеству посадочных мест работа ресторанов и кафе нерентабельна. Поэтому все зависит только от сознательности самих украинцев: почувствовал недомогание – уходи на больничный, а не иди на работу или в ресторан. Иначе экономика Украины продолжит падение. В третьем квартале оно замедлится, но все равно будет около 5%".

Андрей Забловский говорит, что данные Госстатистики не учитывают падение теневой экономики в Украине, которая составляет около 25% от официального уровня ВВП. С ее учетом реальный уровень снижения доходов украинцев может оказаться даже больше, чем в Европе.

"Косвенно оценить ее реальное падение можно по уровню потребления электроэнергии, ведь теневики тоже ее используют, – отметил Андрей Забловский. – В середине второго квартала электроэнергии в Украине было потреблено меньше на 12%, сейчас почти столько же, сколько и полгода назад. То есть, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, экономика Украины действительно восстанавливается. Третий квартал однозначно будет лучше второго. Главное – снизить контакты между людьми, этому может помочь цифровая экономика. Имеются в виду бесконтактные платежи, удаленная работа, дистанционное обучение, популяризация виртуального экскурсионного туризма".

Но возврат к жесткому карантину и у нас, и в Европе вряд ли будет. Эксперты говорят, что полный запрет более губителен для экономики, чем ее работа даже в условиях недостаточного соблюдения карантина.

Оказывается, на карантине можно не только потерять, но и заработать, если подойти к этому креативно. Подробнее смотрите в сюжете:

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