Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу

Фото: REUTERS/Stephen Eisenhammer

Мировые цены на нефть падают на опасениях о снижении спроса из-за распространения нового коронавируса, который убивает по человеку каждый час.

Так, 27 января к 8:35 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures до 59,89 доллара за баррель.

Мартовский фьючерс на WTI подешевел к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) до 52,88 доллара за баррель.

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По официальным данным на утро 27 января, число подтвердившихся случаев заражения коронавирусом в Китае с учетом Гонконга и Тайваня составило 2761. Умерли 80 заболевших.

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"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории, – сказал Bloomberg аналитик Price Futures Group Фил Флинн. – Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть".

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Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 000 баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

Напомним, с январе-2020 в Китае появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV, который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Детали узнавайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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