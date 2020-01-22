Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности

Вирусом nCoV официально заразились более 400 человек, девять - скончались

/ Фото: Reuters

В последние дни за новостями из Китая следят как за сводками с передовой во время войны. В Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.

Особую опасность ему придает то, что большинство случаев заражения коронавирусом в Китае произошло воздушно-капельным путем. Т.е., личный контакт переносчика болезни с потенциальным больным не происходит. Уже заболело 440 человек, девять из которых скончалось.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за развитием темы, публикует новости о числе заразившихся и скончавшихся вследствие болезни, рекомендации медиков и предупреждения экспертов, выкладывает фото и видео :

08:41 В США национальный институт здравоохранения начал разработку вакцины от опасного коронавируса из Китая . По словам ученых, на работу над препаратом уйдет несколько месяцев, а сейчас они делают "только первые шаги". На данный момент врачи выясняют, насколько легко этот вирус передается от человека к человеку.

06:09 Заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что число инфицированных новой опасной болезнью в Китае быстро растет из-за мутации вируса , при этом существует риск прогрессирующего распространения эпидемии.

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04:58Число жертв нового вируса в Китае возросло до девяти человек , а количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.

03:29 В Китае инфицированные были выявлены в 14 регионах страны . Большинство случаев — 270 — было зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 17 отмечено в провинции Гуандун на юге страны, 10 — в Пекине.

В американском Сиэтле (штате Вашингтон) подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом из Китая. Мужчина, у которого диагностировали коронавирус, находится в стабильном состоянии. Он прибыл в Соединенные Штаты на прошлой неделе, но из какой страны он прилетел и по какому маршруту, пока неизвестно.

В Минздраве Украины напомнили основные профилактические меры при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Стало известно, что смертельный вирус может обрушить фондовый рынок. Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.

В чем заключается опасность инфекции, о путях ее передачи и симптомах болезни вы можете узнать в статье "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться" на нашем сайте.

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