Коронавирус ударил по туризму в ЕС: озвучена сумма потерь

Китайские туристы уже два месяца не приезжают в Европу

Из-за распространения коронавируса, который "окружает" Украину, уже серьезно пострадал туристический сектор ЕС. Об этом сообщило французское издание BFM со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По его словам, за январь и февраль 2020 года государства-члены Евросоюза зафиксировали на два миллиона меньше ночей, которые туристы провели в этих странах. Это привело к потере 2 млрд евро за два месяца.

"Китайские туристы уже два месяца не приезжают в Европу. Очевидно, это отражается на туристической деятельности", – сказал Бретон, имея ввиду китайский запрет на групповые туристические поездки за границу.

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Еврокомиссар добавил, что сейчас коронавирус имеет "относительно ограниченное" влияние на все секторы экономики, кроме туристического. Однако он предупредил, что более четкие выводы можно будет сделать в конце марта, когда компании подведут финансовые итоги первого квартала 2020 года.

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Как сообщалось, распространение коронавируса уже сказалось и на важных для Украины показателях. В частности, заметно выросли ставки по украинским евробондам, а спрос на государственные гривневые облигации падает вторую неделю.

Напомним, в целом ситуация с коронавирусом выглядит не настолько трагичной, насколько принято считать. Безусловно, более 3 тысячи жертв – цифра страшная, но это лишь 3,4% от количества заболевших. В то же время выздоровели от болезни более 45 тысяч человек – почти половина заболевших. Поэтому причин для паники нет. Но есть основания тщательней следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, ранее напомнили в СНБО:

Видео: СНБО

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