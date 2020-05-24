Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцев

Ломбардам запретят требовать с клиентов больше, чем стоит залог, а ОСМД смогут вступать всем домом в кредитный союз

Через месяц с небольшим закончится спокойная жизнь для компаний, предоставляющих финансовые услуги в небанковском секторе. С 1 июля вступит в действие закон о "сплите" (Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию финансовых услуг"). С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начнет Национальный банк Украины. Предстоящие изменения напрямую коснутся многих украинцев, ведь к небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

Напомним, что малопонятное слово "сплит" (split – англ. "расщепление", "разделение") в украинских реалиях означало упразднение Национальной комиссии финансовых услуг и разделение ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

Закон о "сплите" был одним из первых, принятых нынешним созывом Верховной Рады (12 сентября 20219 года). И еще тогда Нацбанк анонсировал серьезные перемены, которые должны приблизить украинские финансовые рынки к европейским, сделать их "прозрачными" и защитить права потребителей. Недавно НБУ обнародовал одну за другой шесть "белых книг" – для каждого сегмента небанковского рынка, которые планируется реформировать. Сайт "Сегодня" поинтересовался, каких финансовых учреждений коснутся изменения и как их ощутят на себе потребители.

Всем домом – в кредитный союз

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Кредитные союзы

Основная функция этих учреждений – выдавать кредиты. Часто в кредитных союзах можно иметь и депозит. Ссуды от кредитных союзов обычно небольшие и недешевые по сравнению с банковскими. Однако получить такой кредит можно гораздо быстрее и проще, чем в банке, а потому достаточно много украинцев в случае финансовых затруднений обращаются в кредитные союзы. Такого рода займы часто берут, например, фермеры. По официальным данным, в 2008 году членами кредитных союзов были более 2,5 млн украинцев, сейчас, после кризиса, их осталось около полумиллиона.

Основные проблемы потребителей услуг кредитных союзов – это дороговизна таких кредитов, а также незащищенность участников. Если кредитный союз обанкротится, добиться возврата вклада будет непросто.

Нацбанк предлагает расширить спектр услуг кредитных союзов. Например, в них можно будет обменять валюту, сделать платежи, оформить страховку (кредитные союзы будут выступать посредниками). Кроме того, стать членом кредитного союза будет проще (сейчас действуют жесткие ограничения), в т. ч. для организаций. Пользоваться услугами кредитных союзов смогут, например, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов, профсоюзы и т.д.

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Для защиты потребителей будет введено лицензирование деятельности кредитных союзов и новое законодательство. В частности, НБУ планирует подать в Верховную Раду проект нового закона "О кредитных союзах". Для получения лицензии нужно будет соответствовать требованиям, которые НБУ выдвинет к размеру капитала, системе управления и внутреннего контроля, информационной безопасности и т.д. Соблюдение норм будет строго контролироваться Нацбанком и в процессе деятельности кредитных союзов – примерно так, как сегодня НБУ контролирует работу банков.

Обязательных страховок станет меньше, а "автогражданка" может подорожать

Страховые компании

Тот, кто пытался когда-нибудь получить в страховой компании причитающиеся выплаты, наверняка знает, насколько это трудно и насколько мизерные бывают выплаты. Да и распространено страхование в Украине далеко не так, как в других странах – большинство оформляют страховки разве что по требованию законодательства (например, "автогражданку").

По оценкам НБУ, основные проблемы на рынке страхования – непрозрачность и недобросовестная конкуренция, недостаточная платежеспособность страховых компаний, незащищенность потребителей их услуг.

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Нацбанк намерен требовать от страховых компаний не только повысить капитализацию (минимум до 32-48 млн грн для разных видов страхования), но и составлять план развития, а также раскрывать информацию о конечных бенефициарах (как сейчас это делают банки). Компании-нарушители будут выводиться с рынка, так что, не исключено, через некоторое время увидим "страхопад", как раньше видели "банкопад".

Также НБУ обещает осуществлять надзор за "справедливым отношением к застрахованным" и намерен разъяснять населению "преимущества страхования по сравнению с компенсационными выплатами из бюджета", как говорится в соответствующей "белой книге". Кроме того, страховые выплаты по договорам долгосрочного страхования жизни (т.н. "life" – от несчастных случаев, болезней, а также как альтернатива пенсионным накоплениям) планируется сделать гарантированными, как сейчас людям гарантируются выплаты по банковским вкладам.

С другой стороны, в НБУ обещают существенно сократить количество обязательных страховок. Сегодня их насчитывается около 40. Также будет отменено государственное регулирование цен на обязательные страховки, в частности, на ту же "автогражданку" (страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств). Так что этот распространенный вид страховки может подорожать.

Ломбардам запретят брать с клиентов больше, чем стоит залоговая вещь

Ломбарды

Считается, что ломбарды посещают в основном люди с низкими доходами, которые несут туда имеющиеся ценности, чтобы раздобыть денег до зарплаты или пенсии. Также поговаривают, что в эти учреждения часто попадают краденые вещи – ведь документы на золото и технику здесь предъявлять не требуется.

Одной из особенностей "кредитов" от ломбардов является их чрезмерная стоимость. По данным НБУ, в 2019 году ломбарды брали с заемщиков в среднем 215% годовых. И это не считая "штрафных санкций", которые применяются к тем, кто не смог вовремя рассчитаться. Тем не менее популярность ломбардов впечатляет: в 2019 году в ломбардах было заключено 11,77 млн кредитных договоров, по которым украинцы получили 18 млрд грн. При этом примерно в каждом седьмом случае заложенное имущество не вернулось владельцу, а было продано в счет погашения кредита.

Но, пожалуй, самой серьезной проблемой для тех, кто обращается в ломбарды, является не столько дороговизна кредитов, сколько высокие штрафные санкции за несвоевременное его погашение. Если клиент не смог вернуть деньги вовремя, он не только может распрощаться с заложенной ценностью, но еще и лишиться другого имущества. Ведь ломбарды сегодня имеют законное право взыскать с должника другое имущество в счет погашения кредита.

НБУ намерен эту норму упразднить. По новым правилам, ломбарды смогут требовать с заемщика только сумму, не превышающую стоимости заложенной вещи. При этом Нацбанк обещает "усиленный надзор" за соблюдением прав потребителей. А лицензии ломбардам будут выдавать только после оценки их бизнес-планов.

В то же время для ломбардов упростят правила выхода на рынок и привлечения денег для своего бизнеса. А также разрешат предоставлять дополнительные услуги, как и кредитным союзам: обмен валют, платежи, страхование, оценку, ремонт и т. д.

Для коллекторов напишут "этический кодекс"

Коллекторские и факторинговые компании

Факторинг (от англ. factor – "посредник", торговый агент), если говорить простыми словами, это покупка долговых обязательств, денежных требований к должнику. Например, этой услугой пользуются, когда речь идет о покупке-продаже товара или услуги с отсрочкой платежа. В НБУ отмечают, что во многих странах факторинг является важным сегментом финансового сектора, который позволяет компаниям быстро получить деньги для своей хозяйственной деятельности и, по сути, способствует экономическому росту страны. Однако в Украине "преимущественно развивается факторинг в его неклассическом понимании: покупка для дальнейшего урегулирования проблемных или неработающих кредитов", отмечают в Нацбанке. Доля традиционного факторинга составляет не более 20%.

Ярким примером факторинга по-украински является общение с должником через коллекторские компании, которые известны своими отнюдь не цивилизованными и не всегда законными методами работы. Звонки среди ночи, запугивание клиента и его родственников – об этом неоднократно писалось. На конец 2019 года в Украине насчитывалась 641 факторинговая компания. За год с ними было заключено свыше 31 тыс. договоров факторинга на общую сумму 56,6 млрд грн, сообщают в НБУ.

Получив функции регулирования рынка, Нацбанк планирует активно развивать "классический" факторинг. Однако и коллекторскую деятельность ограничивать не собирается. Хотя со временем намерен отделить деятельность компаний по покупке проблемных задолженностей от классического факторингового рынка.

По прогнозам Нацбанка, количество факторинговых договоров, касающихся серьезных банковских кредитов, будет постепенно сокращаться. В то же время в последнее время растет объем кредитов "до зарплаты", которые различные финансовые компании выдают заемщикам с невысокими доходами. А свои права по таким кредитам эти финансовые компании с удовольствием перепродают факторинговым структурам, читай – коллекторам. В ближайшие годы этот сегмент может вырасти еще больше, прогнозируют в НБУ.

В планах НБУ – лицензировать все финансовые компании, в т. ч. коллекторские, и ввести для них нормы рыночного (этического) поведения. Предполагается, что угроза утраты лицензии заставит компании соблюдать "принципы добропорядочности", в том числе по отношению к клиентам. Также финансовая компания, передавшая права на долг коллекторам (например), будет нести ответственность за методы их работы и противоправную деятельность по отношению к заемщикам.

Иными словами, запрещать или как-то кардинально менять деятельность коллекторских компаний в НБУ не собираются, поскольку нужно же кому-то требовать с должников возвращать долги. Однако есть надежда, что методы их работы станут более правовыми и этичными.

Можно ли будет "купить" машину за месячную зарплату?

Небанковские лизинговые компании

Лизинг – это нечто среднее между арендой какого-то имущества и долгосрочным кредитом на его покупку. У нас принято считать, что такой вид финансовых услуг предназначен исключительно для юридических лиц. Например, предприятия могут взять какое-то оборудование в лизинг (этим часто пользуются предприятия общепита, фермеры и др.). Однако во многих странах лизингом активно пользуются и физические лица. Например, именно так в основном покупают автомобили. У нас лизингом автомобилей занимаются всего несколько компаний, да и то они работают преимущественно с машинами вип-класса.

Для развития небанковского лизинга НБУ собирается инициировать в том числе налоговые изменения, что должно удешевить предмет лизинга, а также установить правила, как для других финансовых компаний (для контроля платежеспособности и честности).

Впрочем, эксперты сомневаются, что одна лишь смена регулятора и правил позволит услугам лизинга быстро стать популярными в Украине.

Аппетиты кредиторов ограничат 200%

Небанковские финансовые компании

Сейчас небанковские финансовые компании кредитуют в основном юридических лиц (78%). В НБУ собираются сделать услуги этих компаний более доступными и для физлиц. Тем более, в последние годы такая тенденция уже наметилась. Небанковские финансовые компании выдают в основном небольшие потребительские кредиты (средняя сумма для физлиц составила в прошлом году 3711 грн, по данным НБУ) на срок до 30 дней или на пару месяцев. Причем получить их значительно легче, чем в банке (не проверяют ни платежеспособность, ни кредитную историю), но при этом такие кредиты довольно дорогие. Реальные процентные ставки могут превышать 700% годовых. Потребители часто чувствуют себя обманутыми, когда видят суммы, которые предстоит вернуть. Финансовые же компании часто предлагают им погасить старый кредит за счет нового. Таким образом, размер долга растет, как на дрожжах. Для возврата долгов финансовые компании часто прибегают к услугам коллекторов.

В процессе реформирования рынка Нацбанк намерен потребовать от небанковских финансовых компаний сообщать потребителям правдивую и полную информацию о стоимости кредитов (для банков такое требование введено только в этом году). А максимальный размер выплат по кредиту не сможет превышать двойного размера кредита.

намерен уделять повышенное внимание защите прав потребителей таких услуг. В частности, в случае поступления жалоб на финансовые компании их ждут внеплановые проверки и потеря лицензии.

Перечисленные нововведения для всех сегментов не вступят в силу сразу после 1 июля. Нужно еще будет принять новые законы (в частности, готовятся проекты рамочных законов "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О финансовых компаниях" и другие). Будут продолжены и консультации с участниками рынков по поводу отчетности, контроля, сроков перехода на новые правила и т.д.

Какие ловушки сегодня устраивают для заемщиков, смотрите в сюжете:

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