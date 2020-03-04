Подделывают документы и захватывают силой квартиры: в Украине активизировались черные коллекторы

Создают фальшивые документы, высверливает замки чужой квартиры и даже применяют силу. Корреспондент новостей "Сегодня" собрала потрясающие факты о методах коллекторов. И узнала, можно ли с ними справиться.

"Ломали двери на протяжении 10 часов", – говорит Юрий.

Он до сих пор не пришел в себя. Его семью силой вытолкали из собственного жилья. Все потому, что восемь лет назад взял кредит в 500 тысяч гривен под залог квартиры:

"Под бизнес, под гостиницу, которая должна белая строиться".

Бизнес не пошел. Банк, выдававший кредит – обанкротился. Юрий надеялся на аукционе выкупить собственный долг. Но его опередила коллекторская фирма. Далее, утверждает Юрий, коллекторы дождались, пока его не будет дома. Его сына вытолкали пинками. Замки заменили. Обращаться начали, говорит Юрий, как новые владельцы. Сбережения, которые были в квартире – украли.

"Тысяч пятьсот долларов было украдено и 25 тысяч гривен", – говорит пострадавший.

Юрий не сдался. Через неделю подгадал время, когда коллекторов не было в его квартире. Замки заменил и снова заселился в собственное жилье. Коллекторы пытались отобрать жилье. С потасовкой, ругательствами и угрозами. Защищать помогали друзья.

"Я чувствовал ужас от беспомощности. Бандиты, отбирают у человека квартиру, куча полиции. Все знают, что это бандиты, все понимают, но никто ничего быть не может сделать", – отмечает Дмитрий Синяк, друг пострадавшего. В тренде "Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе

Никто ничего не может сделать, потому что все происходит по примерно такой схеме. Вы взяли кредит в банке. Банк лопнул. Часть долга, которую вы не успели погасить – перепродали коллекторам. Те, с помощью нечистых на руку нотариусов, сменили собственника в Едином реестре госимущества. Далее, силой, без решения суда, просто выбрасывают вас на улицу. А на дверях квартиры, которая только что была вашей, меняют замки – на свои. Полиция, которая приезжает на вызов, просто теряется. Потому что в законе есть лазейки: формально документы на ваше жилье есть и у вас, и у коллекторов.

"Я хочу ее ломать – ломаю, я хочу ее сверлить – сверлю", – говорят коллекторы.

Мужчину, который собирается то ли ломать, то ли сверлить двери, зовут Евгений Томчанинов. Найти его контакты было легко – на него жалуются минимум десятки семей, попавших в долговую яму. Однако победить коллекторов можно говорят волонтеры. Советуют объединяться с друзьями, родными и физически не пускать рейдеров в квартиру. Далее идти в суд.

"У людей, которые обращаются в суды, есть позитивные решения, выигрывают суды по перерегистрации их жилья. Также подавайте в комиссию министерства юстиции. Они отменяют эту перерегистрацию", – говорит Виталий Белько, волонтер.

Впрочем, истории могут тянуться месяцами, а то и годами. Однако по подсчетам волонтеров за последние годы только в столице удалось отбить у коллекторов около сотни квартир.

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№2133). Как видно уже из названия, этот документ должен перевести взаимоотношения между должниками и коллекторами в цивилизованное русло. Но пока как-то не срослось.

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