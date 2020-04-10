Кризис сыграл на руку: Саудовская Аравия скупает акции европейских энергокомпаний

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы. Это произошло на фоне снижения стоимости таких акций из-за падения мировых цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, PIF в последние недели купил пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около 1 млрд долларов.

Также отмечается, что PIF с 30 марта по 6 апреля скупил приблизительно 14,5 млн акций Equinor, став 12-м по величине акционером этого предприятия, мажоритарная доля в котором принадлежит Норвегии. При этом акции Equinor потеряли в цене 23% с начала 2020 года. Бумаги Royal Dutch Shell, Total и Eni обесценились на 35%, 31% и 33% соответственно.

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Источники издания утверждают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжит скупку ценных бумаг таких компаний при благоприятных для Эр-Рияда условиях. Речь идет об отходе от провозглашенного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманам курса на диверсификацию экономики королевства за счет снижения ее зависимости от углеводородного сырья. Такой курс подразумевал отказ от вхождения в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа.

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Как известно, ограничения, которые вводятся по всему миру для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть. Избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

При этом снижение цен на нефть привело к падению и на рынке газа. Ранее новости "Сегодня" выясняли, как обвал газовых цен играет на руку Украине:

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