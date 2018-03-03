Кризис миновал: в Минэнергетики предлагают закончить "газовые каникулы"

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предложил Минобразования восстановить работу учебных заведений с 5 марта. Об этом в Facebook сообщил советник главы Минэнергетики Максим Белявский.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", – написал он.

Напомним, Министерство образования для экономии газа рекомендовало всем заведениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок и вернул предоплату.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний. Пока что были предприняты такие основные шаги:

Несмотря на действия России, Украина смогла обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.