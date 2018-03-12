Денежный обмен с Россией и Западом: кто шлет украинцам валюту из-за границы

В какие страны уходят украинские гривни и что об этом думает Нацбанк

Суммы денежных переводов внутри Украины с каждым годом растут. А вот заграничные переводы, наоборот, уменьшаются. С каждым годом украинцы все меньше денег переводят за границу и меньше получают из-за рубежа. В ближайшем будущем Нацбанк обещает снять практически все ограничения на валютные переводы, рассчитывая, очевидно, исправить ситуацию.

"Тринадцатая зарплата" из-за рубежа

По данным НБУ, в 2017 году жители Украины получили из-за границы через различные системы перевода денег более 2 млрд 378 млн долларов, или свыше 64 млрд грн. Для сравнения: ежемесячный фонд заработной платы в Украине на начало 2018 года составлял 61 млрд грн. Т. е. за год мы получаем из-за рубежа фактически "тринадцатую зарплату" для всей Украины, даже больше.

Отметим, что через платежные системы делают переводы в основном физические лица. У юридических лиц (предприятий, бизнеса) расчеты ведутся через банковские счета, и они не входят в данную статистику НБУ.

Впрочем, сумма переводов каждый год немного сокращается. Так, если в 2015-м в Украину поступило 2 млрд 525 млн долларов, в 2016-м – 2 млрд 488 млн, а в 2017-м – 2 млрд 378 млн.

За границу жители Украины отправляют чуть ли не в 10 раз меньше денег. В 2017-м из Украины "ушло" через платежные системы 286 млн долларов, или 7,7 млрд грн. В 2016-м общая сумма денежных переводов за рубеж составила 352 млн долларов, в 2015-м – 431,5 млн дол.

Сумма денежных переводов внутри Украины оказалась всего вдвое больше, чем годовая сумма денежных поступлений из-за рубежа: 4 млрд 456 млн долларов, или порядка 120 млрд грн. Однако суммы внутренних переводов с каждым годом растут. Так, в 2017-м внутри страны украинцы переслали почти на 30% больше денег, чем в 2015-м, причем в долларовом эквиваленте.

Переводы из-за рубежа поступают к нам в основном через международные платежные системы. Самая популярная из них – Western Union, на которую пришлось почти 52% заграничных денежных переводов. Отправлять деньги за границу жители Украины также предпочитают через международные системы. Так, в минувшем году через отечественные платежные системы за границу было отправлено лишь 3 млн долларов, а через международные – 283 млн.

А вот местные переводы мы делаем в основном через украинские платежные системы. Из 4 млрд 456 млн долларов (в эквиваленте), которые украинцы отправляли друг другу в 2017 году, 4 млрд 453 млн были пересланы через резидентские системы. При этом среди 29 систем – резидентов Украины лидером оказалась платежная система "TYME". Через нее прошло в общей сложности 1 млрд 360 млн долларов (в эквиваленте).

За что нам платит заграница

По данным НБУ, самый активный денежный обмен у нас до сих пор ведется с Россией. Украинцы получают больше всего денег из РФ и отправляют больше всего денег в эту страну. При этом в 2017 году в Украину было переведено из России 516 млн долларов (в эквиваленте), а отправлено в РФ – 118 млн, т. е. в четыре раза меньше.

На втором месте по переводам в Украину находится США. В прошлом году из этой страны к нам поступило 370 млн долларов. Переводы из Израиля в Украину составили 264 млн долларов. На 4-м и 5-м местах по суммам перевода в Украину оказались Италия и Польша: 176 и 106 млн долларов соответственно.

Эксперт аналитического центра "CEDOS" Александра Слободян считает, что существенный размер поступлений из США и Израиля в Украину может быть связан с тем, что в этих странах проживают представители более обеспеченной украинской диаспоры.

Игар Тышкевич, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" по внутренней и международной политике, называет другие возможные причины:

"С одной стороны, денежные переводы из США и европейских стран могут поступать от легальных мигрантов. С другой стороны, известно, что развитые страны с удовольствием заказывают работу украинским специалистам, которые работают удаленно, как фрилансеры. Например, в сфере IT-технологий. США, Канада, тот же Израиль – достаточно сильные страны в плане IT. Украинцы занимаются выпуском конечного продукта для этих и других государств и получают зарплаты в виде денежных переводов".

Что касается переводов из Польши, которые, несмотря на большой поток трудовых мигрантов в эту страну, оказались только на пятом месте по общей сумме, Игар Тышкевич связывает это с тем, что все больше украинцев работают в этой стране легально.

"Если 5 лет назад в Пользу ехали неквалифицированные работники, то сегодня Польша предоставляет украинцам разрешения на легальный труд. Причем вымывает из Украины квалифицированные кадры: работников металлургии, инженеров, тех же айтишников. А когда человек едет в другую страну работать легально, ему нет смысла слать сюда много денег. Он едет туда с семьей. С женой, с детьми, которые ходят в польские школы. Получается, легальному работнику не нужно слать деньги в Украину, чтобы поддержать свою семью. Поэтому чем больше украинцев будут работать в Европе легально, тем меньше денег от них будет получать Украина", – объясняет Игар Тышкевич.

Украинские деньги идут на восток

Если в Украину деньги поступают в основном с запада, то из Украины отправляются на восток. Кроме России, в которую украинцы отослали в прошлом году 118 млн долларов, лидерами по получению денежных переводов из Украины стали Грузия (26 млн дол.), Азербайджан (15 млн), Китай (14 млн) и Узбекистан (9,5 млн).

По мнению Александры Слободян, такой рейтинг стран может быть связан с трудовой миграцией. Ведь известно: в то время как украинцы уезжают на заработки в Европу, к нам приезжают много трудовых мигрантов из Средней Азии. Кроме того, в Украине постоянно проживают много грузин и азербайджанцев, которые могут отправлять денежные переводы родственникам на своей исторической родине.

Такого же мнения придерживается и Игар Тышкевич:

"Суммы переводов говорят о количестве в Украине людей, которые приехали к нам из других государств. Люди, которые работают в Украине, переводят деньги своим семьям, родственникам в тех государствах, из которых они приехали. После начала экономического кризиса в России у нас стало больше "заробитчан" из Грузии и Средней Азии. Граждане Грузии ведут в Украине бизнес, зарабатывая деньги. Часть денег они могут отсылать своим родственникам в других странах", – говорит эксперт.

Кроме зарплат, жители Украины пересылают за границу деньги и в качестве оплаты за товары, заказанных в крупных интернет-магазинах, вроде Ebay или Aliexpress. Этим, в частности, может объясняться 4-е место Китая в рейтинге переводов из Украины.

Все ограничения на валютные переводы будут сняты

Еще в прошлом году Нацбанк существенно смягчил запреты на перевод денег за границу для физлиц. Так, было снято ограничение предельной суммы в 150 тысяч в месяц, ряд других. Правда, одновременно были введены другие ограничения. Например, 3 беспошлинных посылки в месяц из других стран.

На днях в НБУ заявили, что в нынешнем году могут быть сняты практически все ограничения на валютные операции. Ожидается, что уже в ближайшее время Верховная Рада примет разработанный Нацбанком еще в прошлом году новый закон "О валюте". Требование обеспечить в Украине свободное движение капитала заложено в Соглашение об Ассоциации с ЕС.

"Новая модель валютного регулирования предполагает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Это означает, что любые валютные операции между резидентами и между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений", – говорится в сообщении НБУ.

Законом предусмотрено, что, если какие-то ограничения и будут вводиться регулятором, то только в период кризиса и на срок не более 6 месяцев.

Проект закона был поддержан на заседании Нацсовета реформ, которое проходило под председательством президента Украины Петра Порошенко. 12 марта президент подписал законопроект о валюте и направил его на рассмотрение парламента.

Как отмечали ранее в Национальном банке Украины, в случае принятия закона "О валюте" Нацбанк в течение шести месяцев приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом, и он вступит в действие.