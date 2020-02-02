Кто виноват в плохих пенсиях: эксперт назвал самую большую проблему

Демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально, говорит Лидия Ткаченко

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В 2050 году каждый третий украинец будет старше 60 лет. Как сокращение и старение населения повлияет на жизнь в Украине – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

То, как живут и будут жить пенсионеры в Украине, зависит от ныне работающих. Если люди будут работать в тени, не платить налоги, то старшее поколение без собственных сбережений обречено жить на мизер, который им могут обеспечить налогоплательщики.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

"Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально. Проблемы занятости намного страшнее для пенсионной системы", – говорит демограф.

Ранее сообщалось, что пенсионный возраст придется повышать: эксперт рассказала, что ждет украинцев .

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Украина стареет: что будет с пенсиями и медициной в стране к 2050 году" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцев могут обязать откладывать на вторую пенсию. Подробности – в сюжете.

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