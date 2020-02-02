Украина стареет: что будет с пенсиями и медициной в стране к 2050 году

Через 30 лет украинцев станет меньше на 28%, а доля людей старше 60 достигнет 32%

/ Фото: Pixabay

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Каждый третий украинец в 2050 году будет старше 60 лет. Как сокращение и старение населения повлияет на жизнь в Украине, узнавал сайт "Сегодня".

Большое поколение уходит на пенсию

С каждым годом пенсионеров будет больше, а нехватка рабочих рук будет расти. Самое многочисленное поколение украинцев уходит на пенсию. Его постепенно сменяет молодежь, рожденная в 90-х и начале 2000-х – эти люди, в основном, уже вышли на рынок труда и создают свои семьи. Однако их в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения.

В результате могут кардинально пострадать пенсионная и медицинская системы, инфраструктура страны. Рынок труда уже чувствует последствия демографической ямы. Работающих украинцев старше 40 лет больше половины – 50,3%, говорится в отчете Госстата.

ООН прогнозирует, что в ближайшие десятилетия сокращение населения Украины будет происходить почти исключительно за счет людей трудоспособного возраста. Если рождаемость, смертность и миграция останутся на нынешнем уровне, то к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля людей старше 60 достигнет 32%. Даже если рождаемость повысится со среднего показателя 1,4 ребенка на одну женщину до 1,8, а продолжительность жизни вырастет на пять лет, то население сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%.

Это станет серьезным вызовом для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

Пенсионный возраст придется поднимать

"На пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда. Демографические изменения – серьезный вызов для пенсионной системы", – говорит Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

Соотношение пенсионеров и работающих может пострадать – пенсии попросту нечем будет платить. В Украине работает солидарная пенсионная система – все, кто работает официально и уплачивает налоги, фактически, платит пенсии нынешним пенсионерам.

/ Фото: Getty Images

Уже со следующего 2021 года повышение пенсионного возраста закончится – мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Пока в Украине не поднимают вопрос о дальнейшем поднятии планки выхода на пенсию. Но это неизбежно, считает демограф.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны – это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет. Другое дело, что повышение возраста должно вписываться в продолжительность жизнь. Мы очень сильно отличаемся от других стран тем, что у нас практически не растет продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это очень сильно тормозит политику повышения пенсионного возраста", – говорит Лидия Ткаченко.

Для сравнения, в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,6 года (мужчины – 66,69, женщины – 76,72), в странах ЕС – 81 год (мужчины – 78,2, женщины 83,6).

Медицина должна перестроиться

Расходы на медицину будут расти. У пожилых намного больше потребности в медицинских услугах. Хоть и медленно, но продолжительность жизни в Украине увеличивается: с 1991-го она выросла на два года.

"Поскольку людей старшего возраста будет больше, то медицине придется иметь дело с хроническими заболеваниями, которые человек накапливает на протяжении жизни. Эти заболевания зависят не от внешних факторов, а от образа жизни самого человека: от питания, двигательной активности, вредных привычек, стресса", – говорит Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 гг.

Поэтому базой здравоохранения должно стать предупреждение болезней и их раннее выявление. С этого и началась медреформа в 2018 году. Первичное звено должно быть очень сильным, а семейный врач – главным элементом в системе. Поскольку большинство болезней можно будет контролировать или лечить дома либо у семейного врача, то больниц станет меньше – они будут укрупняться и становиться центрами технологий для лечения действительно сложных заболеваний узкими специалистами на сложном оборудовании.

"Эти процессы уже можно наблюдать в странах Запада, демографически напоминающие то, какой Украина будет через 10-20 лет. Сердечно-сосудистые болезни, диабет, онкологические и психические заболевания доминируют в этих странах, но все больше там лечатся амбулаторно", – говорит Павел Ковтонюк.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С другой стороны, по его словам, появится большой запрос на длительный уход, паллиативную медицинскую помощь:

"Однозначно, со временем возникнет спрос на комплексный уход за пожилыми людьми, которые не смогут приготовить себе поесть, убрать в доме. Поэтому будет потребность в социальном уходе, чтобы человек мог достойно жить, а не быть беспомощными".

Может ли Украина избежать старения населения

В мире есть страны с более стареющим населением, чем в Украине. Например, в Японии очень низкая рождаемость, но большая продолжительность жизни. Однако там работает экономика, которая и обеспечивает пенсионеров, отмечает Лидия Ткаченко.

То, как живут и будут жить пенсионеры в Украине, зависит от ныне работающих. Если люди будут работать в тени, не платить налоги, то старшее поколение без собственных сбережений обречено жить на мизер, который им могут обеспечить налогоплательщики.

"Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально. Проблемы занятости намного страшнее для пенсионной системы", – говорит демограф.

/ Фото: AFP

Украина не сможет изменить тенденцию старения населения, даже если экономика будет развиваться. Потому что люди будут жить дольше, и это хорошо, говорит Павел Ковтонюк. Но роль медицины в продолжительности жизни преувеличена.

По разным оценкам, медицина, по сравнению с остальными факторами, влияет на продолжительность жизни только на 10-20%. На самом деле, продолжительность жизни больше зависит от экономического развития и экологии. Точно также рождаемость – результат культуры, инфраструктуры для воспитания детей, доверия родителей к своей стране.

"С помощью медицины можно снизить уровень смертности.Например, в Украине катастрофически высокий уровень смертности от инфаркта и инсульта среди мужчин старше 45 лет. Эти болезни связаны со способом жизни и отсутствием раннего лечения факторов риска, в частности, повышенного давления. Две трети мужчин даже не знают о том, что имеют повышенное давление. Если у этих людей будет свой семейный врач, который поможет выявить гипертонию и прописать лекарства для лечения, вероятность плохих последствия очень сильно снизится", – отмечает Павел Ковтонюк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцев могут обязать откладывать на вторую пенсию. Подробности – в сюжете.

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