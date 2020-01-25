Зарплаты в конвертах: станет ли их меньше из-за нового закона "О труде"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости.

В прошлом, 2019 году показатель неформальной занятости оказался самым низким за последние 10 лет. Число занятых граждан в возрасте 15-70 лет в неформальном секторе экономики сократилось на 94 тысячи человек и составило 3,5 млн.

В правительстве отмечают, что детенизация неформальной занятости остается одним из приоритетов. Тем не менее пока что миллионы людей продолжают работать неофициально. Сайт "Сегодня" рассказывает о главных проблемах теневой занятости, почему они появляются и как их решить.

Как украинцы относятся к зарплатам в конвертах

"Центр Разумкова" провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".

В то же время среди тех, кто не работает, этот показатель ниже — всего 46% таких людей готовы работать неофициально. А вот среди самозанятых на такое согласились 57,7% опрошенных.

Среди тех, кто принял участие в опросе, 62,2% официально трудоустроены и получают официальную зарплату, еще 16,6% опрошенных работают официально, но получают дополнительную зарплату "в конверте". На основе лишь устной договоренности работают 20,7% респондентов.

Помимо этого, стоит упомянуть, что уровень неформальной занятости в сельской местности намного выше, чем в городах, — 38% против 15%. Больше всего неформальной занятости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"Это связано с тем, что в условиях хронической безработицы в селе единственной сферой приложения труда стала работа в личных подсобных хозяйствах, а также нелегальная работа по найму в фермерских хозяйствах. Каждый пятый работает на неофициальной основе в сфере торговли (оптовой и розничной), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (18,5%), где функционирует очень большое количество малых и микропредприятий. Значительная часть (15%) неформальной занятости сосредоточена в сфере строительства", — отмечается в исследовании.

В принципе, к теневой занятости украинцы относятся скептически, хотя и сами не прочь поработать без оформления. Положительно теневую занятость оценили только 14% респондентов, 25% безразличны к этому явлению, а 48% относятся к нему негативно.

С теневой занятостью не все однозначно

Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова отмечает, что такой высокий уровень неформальной занятости – не результат временного социально-экономического кризиса, а свидетельство масштабного институционального провала.

"У нас значительные региональные различия в уровне теневой экономики. От 10% в Киеве и Киевской области до 49% в Черновцах и Ровно. Уровень неформальной занятости зависит от отраслевой структуры производства. Минимальная неформальная занятость в экспортно-сырьевых регионах, а максимальная – в тех регионах, которые являются промышленными", — говорит Пищулина на конференции, посвященной результатам исследования.

В то же время, по словам экспертов, теневая занятость несет в себе как риски, так и некоторые преимущества.

"С одной стороны, теневая экономика – это огромная коррупционная составляющая, а с другой — определенный компенсатор финансовых и экономических шоков, особенно для малого и среднего бизнеса", — поясняет Юрий Харазишвили, главный научный сотрудник Института экономики промышленности.

Павел Розенко, украинский эксперт по вопросам социальной политики, бывший вице-премьер-министр Украины, в свою очередь, отметил, что теневая экономика в Украине в разное время развивалась по разным причинам. Например, в 90-е у людей просто не было выбора, т. к. массово сокращались государственные предприятия.

"Дальше ситуация в стране немного улучшилась, и работодатель начал давать альтернативу в виде формальной занятости. Тогда неформальная занятость перешла в категорию более выгодной. И до нашего времени это более выгодно: неформальный сектор экономики дает более высокую заработную плату, чем формальный", ­— констатирует Розенко.

Как бороться с теневой занятостью

Чаще всего, помимо этого, основными причинами теневой занятости называют высокое административное и налоговое давление. Поэтому, чтобы провести детенизацию трудовых отношений, в правительстве могут прибегать к повышению зарплат и снижению налогов. По словам Ольги Пищулиной, сложно сказать, насколько это эффективно. Несмотря на то что повышение зарплаты якобы должно снизить уровень теневой занятости, в некоторых случаях это приводит к обратным процессам.

"Повышение минимальной заработной платы в государственном секторе не влияет на тенизацию в силу того, что в государственном секторе все зарплаты белые. В частном бизнесе реакция на повышение минимальной заработной платы может быть иной", — комментирует ситуацию Пищулина.

Эксперт добавляет, что более жесткие условия для оплаты труда официально трудоустроенных работников могут привести к использованию бизнесом различных схем. В украинских условиях это может стать причиной появления, в частности, зарплат "в конверте" и т. д.

При этом, по мнению Павла Розенко, бороться с неформальной занятостью не нужно, пусть лучше человек будет обеспечивать себя сам, чем будет безработным.

"Бороться с неформальной занятостью нужно только при одном условии: мы переводим человека из неформальной в формальную занятость", — добавляет экс-вице-премьер.

Изменит ли что-то новый закон "О труде"

Вокруг нового правительственного законопроекта "О труде" (который должен заменить Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года) до сих пор не утихают споры. Многие эксперты высказывают опасения по поводу того, что документ, по их мнению, защищает работодателей и не учитывает интересы работников.

Так, в законопроекте расширили перечень причин, по которым могут уволить работника; помимо этого, работника могут уволить немедленно без его согласия (правда, придется выплатить двойную зарплату).

По словам Павла Розенко, законопроект может даже спровоцировать новую волну трудовой миграции.

"Новый закон о труде существенно ухудшает условия для работы украинцев в самой Украине. Из-за ограничения определенных социальных прав, из-за несбалансированности интересов работодателей и наемных сотрудников. И после принятия такого закона о труде мы можем прийти к тому, что миграционные процессы и переведение людей в неформальный сектор экономики Украины приобретут новые, угрожающие формы", — подытожил Розенко.

Некоторые эксперты считают, что документ не увеличит количество неофициальных сотрудников, но и не поможет в борьбе с этим явлением. Аналитики рекрутинговой компании hh.ua|grc в комментарии сайту "Сегодня" отмечают, что в законопроекте есть много положительных моментов, например узаконивание современных форм занятости, так как расширяется количество видов трудовых договоров.

"В теории такое расширение должно способствовать распространению официального трудоустройства. Однако главной причиной неофициальной занятости и тенизации зарплат все же видится налоговое бремя, которое ложится на работодателя. А важной составляющей борьбы с таким явлением является создание правового поля неотвратимости наказания для любого нарушителя закона. Когда за преступлением всегда следует наказание", — отмечают аналитики портала.

Анна Степанова, юрист Baker McKenzie считает, что законопроект поможет детенизации рынка труда, т. к. он ориентирован на упрощение жизни работодателей (облегчение процедуры увольнения, уменьшение количества категорий защищенных работников, учет трудовой деятельности в электронной форме, уменьшение штрафов и т. д.).

"Законопроект должен способствовать выведению рынка труда из тени. Вместе с тем принятие законопроекта является только одним из элементов борьбы с теневой занятостью. Не секрет, что один из наиболее эффективных способов борьбы с теневой занятостью — уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Уменьшение налогов — хороший стимул заключать трудовые договоры и платить полную сумму заработной платы официально", — объясняет Степанова.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что, по мнению властей, трудовые отношения между работодателем и работником станут более гибким и равноправными, что приведет к снижению теневой занятости, хотя, по мнению эксперта, заставить работодателей официально оформлять людей сможет только конкуренция за работников и рост экономики.

"В условиях тотальной безработицы условия на рынке труда диктует работодатель. Поэтому работники вынуждены либо соглашаться на его условия, либо оставаться без работы. Для работодателя более выгодно не оформлять трудовые отношения, поскольку он вынужден будет платить отчисления в Фонд социального страхования. Кроме того, трудовой договор позволяет работнику отстаивать свои права, в то время как отсутствие трудового договора дает возможность работодателю не платить за работу или платить, сколько он считает нужным, требовать от работника сверхурочной работы, нарушать технику безопасности, увольнять работника в любое время и тому подобное. Поэтому принятие нового Трудового кодекса не окажет значительного влияния на теневой рынок труда", — поясняет Хмелевский.

А вот Сергей Штурхецкий, председатель Независимого медиапрофсоюза Украины уверен, что если этот законопроект станет законом, он отбросит нас во времена абсолютного бесправия наемного работника. К тому же, по его мнению, это спровоцирует уменьшение затрат собственников бизнеса на оплату труда, так как они смогут без проблем увольнять неугодных людей.

"С момента принятия закона у многих собственников возникнет искушение сделать то, на что они долго не решались: уволить или сократить неугодных по упрощенной процедуре, не опасаясь судов и штрафов. Теневая занятость при этом, возможно, и уменьшится, теперь будет меньше заморочек с принятием на работу/увольнением", — говорит Штурхецкий.

По его мнению, вряд ли изменения будут существенными, так как в конечном счете теневая занятость – следствие высоких налогов и низкой культуры их платежей.

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