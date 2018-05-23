В Украине все меньше магазинов: куда они исчезают

За последний год в Украине серьезно сократилась сеть объектов розничной торговли – магазинов, киосков и автозаправочных станций. Такой вывод позволяют сделать данные Укрстата о численности предприятий, которые указали розничную торговлю основным видом своей деятельности.

Так, если на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось 38 439 магазинов, то к 1 января 2018-го их было уже 32 662, или на 15% меньше. Киосков год назад было почти 4,5 тыс. – осталось 2854, т. е. на 38% меньше. С АЗС ситуация даже чуть хуже: за год их число сократилась с 6,4 тыс. до 3789 – более чем на 40%.

Суммарно на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось 49,3 тыс. объектов розничной торговли, а спустя год осталось 32,6 тыс. То есть за год закрылась примерно каждая пятая торговая точка.

Годом ранее, с 2016 до 2017 года, общее количество объектов розничной торговли уменьшилось менее чем на 1%: с 49 587 до 49 326 единиц. С 2015-го по 2016-й сокращение тоже было небольшим: всего на сто единиц.

Сколько магазинов должно быть в Украине

Чтобы понять, стоит ли говорить о намечающемся дефиците торговых площадей, нужно вспомнить о существовании такого социального норматива, как количество торговых площадей на тысячу жителей. По этому показателю судят, в частности, о том, насколько обеспечены бытовые потребности людей.

Согласно приказу Минэкономики от 2008 года, к 2015 году на тысячу жителей Украины должно было приходиться 423 кв. м. торговых площадей, в т. ч. 169 кв. м – отведенных под торговлю товарами ежедневного спроса и 254 кв. м – под торговлю непродовольственным товарами.

Конечно, этот норматив напрямую зависит от покупательской способности населения, и действующие нормы разрабатывались до последних двух кризисов. Кроме того, следует различать, сколько построено торговых площадей (или приспособлено под торговлю) и сколько из них используются по назначению.

По данным Укрстата, на тысячу жителей сегодня приходится около 165 кв. м площади, на которой действительно ведется торговля. (общая площадь магазинов и киосков составляет 7 млн 30 тыс. кв. м). Это в 3 раза меньше, чем предусмотрено нормативом.

Количество магазинов зависит от зарплат покупателей

По мнению экспертов, уменьшение количество розничных магазинов связано, увы, не с переходом торговли в онлайн, а исключительно с состоянием покупательской способности украинцев.

"В последние 2 года есть тенденция к уменьшению торговых площадей, – подтверждает гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Количество физических лиц – предпринимателей уменьшилось достаточно резко, где-то на 300 тысяч за последние полторы года. А это означает, что многие из них не вели деятельность. В Украине лидирует занятость в торговле, поэтому естественно, что закрывались прежде всего торговцы. Это привело к росту вакантных торговых мест по рынкам и неспециализированным местам торговли. И если мы подведем еще итоги и по аренде торговых мест за последний год, я думаю, картина будет еще хуже, чем эти данные Укрстата".

В то же время в отдельных регионах ситуация, наоборот, улучшается, говорит Алексей Дорошенко.

"В отдельных регионах, где сейчас оживает малый бизнес, ситуация с торговыми площадями в последнее время улучшилась. Например, в Закарпатье. Даже те площади, которые последние года три были свободные, сейчас используются под торговлю. Там проявились новые продуктовые магазины, магазины одежды. Это объясняется, в частности, тем, что за последние 3 года там очень существенно выросла заработная плата. Увеличивается спрос, поэтому оживает торговля. Но в большинстве регионов такой положительной динамики нет. Даже в Киеве мы видим постепенное сокращение. В том числе за счет одежных рынков. Да и на продуктовом "Столичном" раньше все места были заняты, а теперь там много свободных площадей", – делится наблюдениями эксперт.

Магазины укрупняются

Еще одна причина сокращения числа розничных торговых точек – тенденция к укрупнению.

"Идет процесс укрупнения структур, через которые идут продажи товара. Бизнес концентрируются в крупных торговых центрах, сетях, а они как раз расширяют свое присутствие", – говорит эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Сейчас продолжается динамика с уменьшением торговых площадей, но это не касается крупных торговых центров, где, наоборот, заполняемость могла увеличиться", – подтверждает и Алексей Дорошенко.

А вот сокращение числа киосков эксперты связывают с политикой муниципальных властей.

"Идет принудительное закрытие киосков, т. е. небольших торговых точек, по всей Украине. В Киеве, например, киоски закрывают сотнями и даже тысячами", – напоминает Борис Кушнирук.

Тем не менее в перспективе эксперт прогнозирует увеличение розничной торговой сети.

"Мы еще не имеем той плотности торговых площадей на душу населения, которая соответствовала бы европейским показателям. Так что торговые сети будут развиваться", – говорит он.

Еда – не самый "ходовой товар"

В крупных городах – Киеве, Харькове, Днепропетровске, Львове – обеспеченность магазинами по крайней мере приближается к нормативной. Так, больше всего магазинов и киосков было и осталось в Киеве – 3924 единицы. Это как в Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вместе взятых. После Киева наибольшее число магазинов находятся в Харьковской области (3183), Львовской (3066) и Днепропетровской областях (3007).

Наверняка многим это покажется удивительным, но самая многочисленная группа магазинов – это не продуктовые и не супермаркеты, а те, которые торгуют непродовольственными товарами – их в Украине 19 215. Продмагов намного меньше – 12,6 тыс.

Но такая пропорция сохраняется далеко не во всех областях. Например, в Винницкой, Харьковской и Черниговской областях продовольственных торговых точек больше, чем непродовольственных. Во Львовской их примерно поровну. А вот в Херсонской области непродовольственных магазинов почти в 4 раза больше, чем продуктовых.

Абсолютным рекордсменом по числу продовольственных магазинов оказалась Харьковщина, где зарегистрировано 1564 продовольственных магазина. Во Львовской области их 1484, а Киев с 1070 продовольственными магазинами оказался на 3-м месте.

Лечимся, заправляем машины и развлекаемся

На сегодняшний день в Украине почти не осталось продуктовых магазинов, которые специализируются на какой-то одной группе товаров. А из тех, что имеются, большинство расположены в Киеве. Например, овощных магазинов на всю Украину, согласно статистике, набралось "аж" 14, семь из которых – в Киеве. Рыбных магазинов еще меньше – 11, и 7 из них также размещены в столице. Мясных магазинов насчитали 24 (в т. ч. в Киеве – 11).

В вот специализированные хлебные и кондитерские магазины имеются в каждом втором регионе. Больше всего их в Киеве – 34 из 90. В Харьковской и Франковской областях по 9 таких магазинов, в Киевской области 7, во Львовской и Николаевской – по 6, в других областях единицы. А вот специализированных магазинов по продаже напитков и табачных изделий в разы больше. Например, во Львовской области сразу 574 магазина указали, что торгуют напитками, а 70 – сигаретами. В Днепропетровской – 118 специализированных магазинов по продаже напитков и 73 табачных. В Харьковской области оказалось только 63 магазина напитков, зато табачных – аж 423. В Киеве, для сравнения, только 32 магазина, специализирующихся на напитках, и 96 – по продаже табачных изделий.

Среди магазинов, торгующих непродовольственными товарами, больше всего аптек – 12 422. На втором месте по популярности АЗС – 4768. А на третьем – магазины, которые торгуют преимущественно товарами для отдыха и развлечений – их 1001.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какая инфляция ожидается в Украине в этом году.

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