Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Кулеба о евроинтеграции Украины и "большом соседе": Разворота не будет

7 октября, 12:43

По словам вице-премьера, Россия будет пытаться помешать Украине двигаться в этом направлении

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Курс Украины на интеграцию в европейское сообщество остается неизменным. Об этом заявил сегодня, 7 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

По его словам, разворот Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгоден.

"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", – сказал он на встрече с бизнес-сообществом.

Реклама

Вице-премьер добавил, что сейчас у общества нет запроса на разворот этого курса, так как в Конституции четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.

Кулеба отметил, что Кабинет министров поставил себе цель достичь всех соответствий членству в Евросоюзе в течение пяти лет.

В тренде
"Единщики" без пенсии: почему мелкие предприниматели могут остаться без выплат

"Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому", – подчеркнул он.

Вице-премьер призвал быть готовыми к тому, что "большой сосед" будет пытаться мешать Украине двигаться в этом направлении.

Новости "Сегодня" писали, что абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".

В мае Петр Порошенко, который на тот момент еще занимал президентский пост, подвел итоги своей работы в продвижении евроинтеграционного курса Украины за период президентства:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Кабмин ЕС Евросоюз евроинтеграция кулеба

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товарыЭкономика

Новости партнеров

Loading...