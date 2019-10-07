Кулеба о евроинтеграции Украины и "большом соседе": Разворота не будет

Курс Украины на интеграцию в европейское сообщество остается неизменным. Об этом заявил сегодня, 7 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".
По его словам, разворот Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгоден.
"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", – сказал он на встрече с бизнес-сообществом.
Вице-премьер добавил, что сейчас у общества нет запроса на разворот этого курса, так как в Конституции четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.
Кулеба отметил, что Кабинет министров поставил себе цель достичь всех соответствий членству в Евросоюзе в течение пяти лет.
"Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому", – подчеркнул он.
Вице-премьер призвал быть готовыми к тому, что "большой сосед" будет пытаться мешать Украине двигаться в этом направлении.
Новости "Сегодня" писали, что абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".
В мае Петр Порошенко, который на тот момент еще занимал президентский пост, подвел итоги своей работы в продвижении евроинтеграционного курса Украины за период президентства:
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