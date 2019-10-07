Кулеба о евроинтеграции Украины и "большом соседе": Разворота не будет

По словам вице-премьера, Россия будет пытаться помешать Украине двигаться в этом направлении

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Курс Украины на интеграцию в европейское сообщество остается неизменным. Об этом заявил сегодня, 7 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

По его словам, разворот Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгоден.

"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", – сказал он на встрече с бизнес-сообществом.

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Вице-премьер добавил, что сейчас у общества нет запроса на разворот этого курса, так как в Конституции четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.

Кулеба отметил, что Кабинет министров поставил себе цель достичь всех соответствий членству в Евросоюзе в течение пяти лет.

"Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому", – подчеркнул он.

Вице-премьер призвал быть готовыми к тому, что "большой сосед" будет пытаться мешать Украине двигаться в этом направлении.

Новости "Сегодня" писали, что абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".

В мае Петр Порошенко, который на тот момент еще занимал президентский пост, подвел итоги своей работы в продвижении евроинтеграционного курса Украины за период президентства:

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