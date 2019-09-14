Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за демократию – Великобритания

Лондон, Великобритания / Фото: Depositphotos

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.

"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

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"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.

Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

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Ранее Кристофер Пинчер потребовал от России прекратить чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе.

"Россия, продолжающая ограничивать судоходство в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки в Украине и украинской экономики", – говорится в заявлении Пинчера.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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