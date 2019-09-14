Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за демократию – Великобритания

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.
"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.
По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.
"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.
Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.
Ранее Кристофер Пинчер потребовал от России прекратить чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе.
"Россия, продолжающая ограничивать судоходство в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки в Украине и украинской экономики", – говорится в заявлении Пинчера.
Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.
Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.
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