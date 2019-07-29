Общие ценности и доверие: как украинцы относятся к Евросоюзу

Абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".
Так, в этом году о своем положительном отношении к ЕС заявили 56% украинских граждан, что на 7% больше, чем годом ранее, а хорошими отношения Киева и Брюсселя назвали 63% украинцев (на 1% больше).
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Кроме того, о принятии таких основополагающих ценностей ЕС, как "мир, безопасность и стабильность", "права человека", "экономическое процветание", "верховенcтво закона" и "свобода личности", высказались более 70% респондентов.
При этом Евросоюзу доверяют почти втрое больше человек, чем Евразийскому экономическому союзу – 63% против 22%.
В то же время, о финансовой помощи ЕС Украине осведомлены 57% участников опроса, а 46% из них назвали эту помощь эффективной – это на 3% больше, чем в прошлом году.
Исследование проводилось в феврале-апреле 2019 года методом личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек.
Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня" о том, что может стать преградой для Киева на пути евроинтеграции.
Мы также писали, что в 2019 году исполнилось 10 лет программе "Восточное партнерство", в связи с чем в Брюсселе состоялся саммит, на котором выступил на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко.
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