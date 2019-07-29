Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Общие ценности и доверие: как украинцы относятся к Евросоюзу

Сегодня, 16:45

Проект «Восточное соседство ЕС» опубликовал результаты исследования общественного мнения насчет евроинтеграции

/ Фото: AFP

Общие ценности и доверие: как украинцы относятся к Евросоюзу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Проект «Восточное соседство ЕС» опубликовал результаты исследования общественного мнения насчет евроинтеграции

Абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".

Так, в этом году о своем положительном отношении к ЕС заявили 56% украинских граждан, что на 7% больше, чем годом ранее, а хорошими отношения Киева и Брюсселя назвали 63% украинцев (на 1% больше).

Читайте также: Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров

Реклама

Кроме того, о принятии таких основополагающих ценностей ЕС, как "мир, безопасность и стабильность", "права человека", "экономическое процветание", "верховенcтво закона" и "свобода личности", высказались более 70% респондентов.

При этом Евросоюзу доверяют почти втрое больше человек, чем Евразийскому экономическому союзу – 63% против 22%.

В тренде
"Дыхание осени": погода в начале августа окончательно испортится

В то же время, о финансовой помощи ЕС Украине осведомлены 57% участников опроса, а 46% из них назвали эту помощь эффективной – это на 3% больше, чем в прошлом году.

Исследование проводилось в феврале-апреле 2019 года методом личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек.

Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня" о том, что может стать преградой для Киева на пути евроинтеграции.

Мы также писали, что в 2019 году исполнилось 10 лет программе "Восточное партнерство", в связи с чем в Брюсселе состоялся саммит, на котором выступил на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

украинцы соцопрос Евросоюз евроинтеграция евразийский союз

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить
На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
​Световое загрязнение ускоряет старость
​Световое загрязнение ускоряет старость
52-летняя Синди Кроуфорд показала фото без макияжа
52-летняя Синди Кроуфорд показала фото без макияжа

Популярные статьи

Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
В Украине стартует продажа наборов разменных монет
В Украине стартует продажа наборов разменных монетФинансы
Скрывают условия и берут 620% годовых: как работают онлайн-кредиты
Скрывают условия и берут 620% годовых: как работают онлайн-кредитыФинансы
У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный КрымКрым
"Вышло недоразумение": в днепропетровской полиции прокомментировали скандал c ГлуховерейДнепр
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика