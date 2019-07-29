/ Фото: AFP

Общие ценности и доверие: как украинцы относятся к Евросоюзу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-07-29T16:45:00+03:00 Украина Проект «Восточное соседство ЕС» опубликовал результаты исследования общественного мнения насчет евроинтеграции

Абсолютное большинство украинцев относятся к Евросоюзу положительно и доверяют этой структуре, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, который проводился в рамках проекта "Восточное соседство ЕС".

Так, в этом году о своем положительном отношении к ЕС заявили 56% украинских граждан, что на 7% больше, чем годом ранее, а хорошими отношения Киева и Брюсселя назвали 63% украинцев (на 1% больше).

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Кроме того, о принятии таких основополагающих ценностей ЕС, как "мир, безопасность и стабильность", "права человека", "экономическое процветание", "верховенcтво закона" и "свобода личности", высказались более 70% респондентов.

При этом Евросоюзу доверяют почти втрое больше человек, чем Евразийскому экономическому союзу – 63% против 22%.

В то же время, о финансовой помощи ЕС Украине осведомлены 57% участников опроса, а 46% из них назвали эту помощь эффективной – это на 3% больше, чем в прошлом году.

Исследование проводилось в феврале-апреле 2019 года методом личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек.

Напомним, ранее эксперт-политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня" о том, что может стать преградой для Киева на пути евроинтеграции.

Мы также писали, что в 2019 году исполнилось 10 лет программе "Восточное партнерство", в связи с чем в Брюсселе состоялся саммит, на котором выступил на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко.

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