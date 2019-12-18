Курс доллара падает, а цены нет: министр Милованов объяснил, что происходит

Цены на товары не снижаются из-за роста спроса, который вызван повышением зарплат

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему на фоне укрепления гривни цены на импортные товары не снижаются.

"За год курс усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Результат – цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", – написал он в Facebook.

Министр также напомнил, что цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов.

"Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", – написал Милованов.

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Ранее в Нацбанке заявили, что укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты.

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"Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении НБУ.

В НБУ также отметили, что плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров.

"Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", - говорится в сообщении.

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