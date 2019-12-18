Курс доллара падает, а цены нет: министр Милованов объяснил, что происходит

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему на фоне укрепления гривни цены на импортные товары не снижаются.
"За год курс усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Результат – цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", – написал он в Facebook.
Министр также напомнил, что цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов.
"Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", – написал Милованов.
Ранее в Нацбанке заявили, что укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты.
"Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении НБУ.
В НБУ также отметили, что плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров.
"Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", - говорится в сообщении.
Ранее новости "Сегодня" разобрались, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Финансовый прогноз – в нашем сюжете:
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