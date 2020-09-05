Курс доллара пошел вверх: продавать или покупать валюту

Начало осенисовпало с укреплением доллара – на уходящей неделе его наличный курс к гривне повысился на 20 копеек, почтидостигнув верхней границы прогнозированного ранее экспертами коридора в 27,80 грн/доллар. Нацбанк также плавно ослаблял курс гривни, в итоге за неделю гривня подешевела на 23 копейки (0,8%).

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Какой тренд ожидать к середине сентября, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар начал дорожать еще на выходные, как в покупке, так и в продаже, а уже со вторника, 1 сентября, тренд курса на его укрепление стал очевидным. За четыре дня американская валюта укрепилась на 10 копеек в продаже – до 27,78 грн/доллар и до 27,56 грн/доллар в покупке.

Официальный курс Нацбанка с понедельника по пятницу изменился с 27,46 до 27,69 грн/доллар. На понедельник, 7 сентября, регулятор установил курс 27,73 грн/доллар, ослабив гривню еще на 4 копейки.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что курс доллара начал идти вверх прежде всего из-за традиционного осеннего оживления деловой активности. Импортеры после летнего снижения продаж постепенно начинают завозить новые партии товаров длительного пользования. Но они только "раскачиваются", спрос на валюту пока незначителен, и регулятор вполне способен при надобности удовлетворить его небольшими продажами валюты на межбанковском рынке, дабы не допустить чрезмерного ослабления гривни.

По словам Олега Пендзина, наличный курс на минувшей неделе зависел от поведения межбанка и реального спроса населения на валюту.

"А в связи с карантином и фактически закрытыми для украинцев границами с ЕС и другими странами особо большого спроса на валюту нет, – отметил Олег Пендзин. – Банки вынуждены зарабатывать на небольшом изменении котировок наличного и безналичного рынков. На минувшей неделе "межбанк" подрос – это отразилось и на повышении курса наличной валюты".

По словам Александра Охрименко, наличный курс растет слабо еще и потому, что население второй месяц подряд больше продает валюты, чем покупает.

"По данным Нацбанка, в августе украинцы продали через банковскую систему наличными 1,448 млрд долларов в эквиваленте, а купили 1,297 млрд долларов, – аргументировал Охрименко. – Чистая продажа 151 млн долларов. Да и валютные заначки у народа, похоже, заканчиваются – по сравнению с июлем, в августе населением было продано меньше на 95 млн наличных долларов, куплено на 24 млн меньше".

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Андрей Шевчишин говорит, что на рост наличного курса повлияло снижение предложения валюты на межбанке и, соответственно, небольшой ее дефицит.

"Аграрии-экспортеры получили из бюджета возмещение по НДС, поэтому валюту почти не продавали, а спрос остался неизменным, что подтолкнуло курс вверх. Нерезиденты, имеющие украинские гривневые ОВГЗ, также не проявляли особой активности по их продаже, поэтому рост курса был неактивным и регулятору не составило большого труда удовлетворить спрос на валюту", – анализирует Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты ожидают, что тренд на повышение курса доллара сохранится и на следующей неделе. Но он будет незначительным и не превысит 28 грн/доллар.

Олег Пендзин по-прежнему уверен, что до конца октября, пока не пройдут выборы в местные советы, будет доминировать политический, а не экономический фактор: курс должен быть стабильным и не выше 28 грн/доллар.

"Нацбанк жестко мониторит верхнюю и нижнюю границы коридора, с помощью подажи либо покупки валюты не допуская выхода курса за его пределы. А внутри коридора в течение недели курс меняется в зависимости от спроса и предложения. Похоже, что регулятор на фоне роста деловой активности импортеров и незначительного повышения спроса на валюту начал тестировать новый коридор курса 27,5-28 грн/доллар, или на 20 копеек выше предыдущего. Даже если спрос продолжит увеличиваться, то, имея 26 млрд валютных резервов, Национальный банк способен удовлетворить любой спрос на межбанковском рынке, дабы не допустить роста курса выше 28 грн/доллар", – анализирует Олег Пендзин.

С ним согласен и Александр Охрименко.

"Фактор девальвации гривни сохраняется и усиливается, поэтому к концу следующей недели ожидаю такого же вялотекущего удешевления гривни. Курс еще приблизится к 28 грн, но его не превысит. На фоне низкой активности валютного рынка регулятору не нужно тратить большие суммы из резервов для удовлетворения спроса покупателей на межбанке", – прогнозирует Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин также говорит, что на следующей неделе укрепления гривни не ожидается, а вот небольшое ослабление вполне возможно.

"Накапливается отложенный спрос на валюту со стороны импортеров, это давит на курс гривни, – разъяснил Андрей Шевчишин. – Но власти снова подтвердили, что пока не собираются ее существенно ослаблять. На днях министр экономики Игорь Петрашко сделал "словесную интервенцию", сообщив, что курс пока не планируют опускать ниже 28 грн/доллар. Дополнительно на укрепление гривни работает ухудшающаяся ситуация с эпидемией коронавируса: спрос на товары и услуги не растет, население тратит мало, а у импортеров склады заполнены нереализованной продукцией. В итоге все эти факторы будут поддерживать точку стабильности – не выше 28 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

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Эксперты говорят, что для тех, кто собирается вкладывать наличные гривневые сбережения "из-под матраса" в доллар на длительное время, пока сохраняется благоприятный период. А вот имеющих гривневые вклады в банке пока трогать не стоит, если, конечно, их срок не заканчивается уже на днях.

Александр Охрименко утверждает, что сейчас менять доллары на гривни можно только в случае крайней необходимости. А вот покупать, если есть свободная гривневая наличность, пока выгодно, ведь чем ближе к концу года, тем доллар будет дороже.

"Покупать сейчас доллары или нет – личное дело каждого. Но продавать их точно не стоит, скоро будут дороже", – подытожил и Андрей Шевчишин.

Ранее премьер Денис Шмыгаль озвучил, что будет с курсом доллара до конца года.

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