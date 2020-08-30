Курс доллара остановился: стоит ли сейчас покупать валюту

Как и предсказывали наши эксперты, уходящая неделя оказалась на редкость стабильной для курса доллара. Их аргумент, что в последние дни лета активность на рынке валюты – как межбанковском, так и наличном – будет практически нулевой, оказался верным, как никогда. Лишь Нацбанк пытался играть с курсом, по нечетным дням снижая его, по четным – повышая. В итоге к пятнице курс вернулся к значениям недельной давности.

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Какой тренд ожидать в последнюю неделю августа, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Все четыре послепраздничных рабочих дня рынок наличной валюты был похож на поплавок удочки, заброшенный в безветренную погоду в тихий пруд. Продавцы валюты были похожи на рыбаков, пытающихся хоть что-то поймать, меняя наживку и глубину ее опускания в воду (спрэд или разница между курсом покупки и продажи к концу недели уменьшился). Ну а покупатели валюты напоминали сытых ленивых рыб, ради развлечения дергающих наживку, но не заглатывающих ее.

В итоге курс продажи налички поднялся за четверг и пятницу на 4 копейки, до 27,60 грн/доллар, курс покупки – на 6 копеек, до 27,37 грн/доллар.

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Официальный курс Нацбанка во вторник-пятницу колебался вверх-вниз в пределах 7 копеек и остановился на 27,46 грн/доллар, это на 2 коп. ниже, чем неделю назад.

На понедельник, 31 августа, регулятор установил курс 27,48 грн/доллар, ослабив гривню на 2 копейки.

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Главные причины (не)изменений

Эксперты говорят, что пока Нацбанк продолжает политику стабилизации курса в новом коридоре – 27,4-27,8 грн/доллар, причем не прилагая для этого значительных усилий, так как на рынке и без действий регулятора держится равновесие.

"Аукцион Минфина в первый после праздника Независимости рабочий день был символическим: валютных ОВГЗ не продавали, а гривневых продали всего на 1 млрд грн, на межбанковском рынке сохранялся баланс спроса и предложения, поэтому и курс не колебался. Это нашло свое отражение и на рынке валютной валюты", – разъяснил Александр Охрименко.

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Олег Пендзин также говорит, что сейчас наличный курс валюты определяют два фактора – активность продавцов и покупателей и действия регулятора. Активность на укороченной неделе была низкой, а действия регулятора – достаточными, дабы нынешний курс остался практически неизменным.

Чего ожидать на будущей неделе

Эксперты ожидают, что стабильность курса на следующей неделе продолжится, но это может оказаться последним затишьем если не перед бурей, то перед хорошим ветром.

"Фактор девальвации гривни сохраняется и усиливается. В сентябре ожидаются значительные выплаты государства по внешним долгам, что сократит возможности Нацбанка делать валютные интервенции для поддержания нынешнего курса гривни, – прогнозирует Александр Охрименко. – Второй фактор – традиционный осенний рост спроса на валюту со стороны импортеров, прежде всего на закупку природного газа к отопительному сезону. Третий фактор – активность населения, которое может пополнять валютные запасы. Но еще неделю, пока все будут "раскачиваться", сохранится нынешняя стабильность".

С ним согласен и Олег Пендзин, но он называет другие причины. По мнению эксперта, ближайшие два месяца будет доминировать политический, а не экономический фактор: до выборов в местные советы курс должен быть стабильным и не выше 28 грн/доллар.

"На самом деле курс будет еще ниже – 27,4-27,8 грн/доллар. Имея 26 млрд валютных резервов, Национальный банк способен удовлетворить любой спрос на межбанковском рынке. И он это сделает", – уверен Олег Пендзин.

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Продавать или покупать валюту

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Мнения экспертов по поводу того, стоит ли сейчас покупать или продавать валюту, сходятся: заработать на разнице покупки и продажи пока не удастся.

Поэтому Олег Пендзин по-прежнему до конца года видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

Александр Охрименко говорит, что сейчас валюту надо покупать только для поездок за рубеж, расчетов в валюте (например, вы взяли в долг в долларах) или как долгосрочные накопления, на 2-3 года не менее. Но покупать надо стараться на спаде курса, когда валюта дешевеет.

При этом не удастся много заработать и на покупке золота, ведь его цена взлетела до рекордных значений. Подробнее – в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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