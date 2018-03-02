Курс доллара в Украине: валюта уже дешевле, чем год назад

В первые дни весны курс доллара продолжил свое падение. Причем за последнюю неделю темпы укрепления гривни заметно ускорились.

После недели колебаний в районе 27 грн, курс доллара НБУ 28 февраля снизился сразу на 5 копеек (до 26,95 грн/доллар). А с первого дня весны доллар теряет ежедневно по 14 копеек. 2 марта курс НБУ составлял уже 26,67 грн за доллар, и в течение дня на межбанковском рынке доллар продолжал дешеветь. Средневзвешенный курс на межбанке снова упал на 14 копеек и к середине дня составлял уже 26,53 грн. Таким может оказаться и курс НБУ на 3 марта.

Возможно, доллар упал бы еще больше, но 2 марта Нацбанк вышел на межбанковские торги (после трехнедельного перерыва). Он купил 50 млн долларов по среднему курсу 26,54 грн и тем самым, по мнению экспертов, спас доллар от обвала.

Напомним, что в прошлом году в первые дни марта составлял 27,18 грн. До вчерашней отметки 26,67 он опустился только к 25 апреля. А 26,53 грн вообще было только 4 мая. Так что уже сейчас можно утверждать, что в 2018 году гривня крепнет сильнее, чем в 2017-м.

На розничном рынке 1 марта даже курс продажи преодолел отметку в 27 грн в сторону снижения. А средний курс покупки вчера составлял уже 26,46-26,47 грн. Таким образом, наличный доллар вернулся к значениям середины октября или середины апреля прошлого года. А в начале марта 2017-го средний курс наличной покупки/продажи доллара был 26,7/27 грн.

В начале года эксперты прогнозировали, что после серьезной зимней девальвации гривня станет укрепляться, и этот процесс продлится аж до лета.

Сейчас они подтверждают: в марте будет стойкая тенденция к снижению курса доллара.

"На сегодняшний момент спрос на валюту достаточно низкий. По этой причине февраль закончился ревальвацией гривни. Ревальвация будет и в марте", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "В марте, я думаю, гривня продолжит укрепляться. Но курс доллара будет находиться в коридоре 26-27 грн", – считает экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Конечно, это не значит, что весь месяц курс будет плавно идти вниз.

"Если сейчас станут резко закупать газ, уголь или мазут, это повлияет немножко на курс. Необходимость в закупках энергоносителей может приводить к скачкам. Потому что, если НАК "Нафтогаз" будет опять выходить на закупки, то, естественно, он будет покупать очень много валюты, и тогда курс на 3-4 дня будет взлетать вверх. Колебания могут быть до 40 копеек в обе стороны", – говорит Александр Охрименко.

А вот Борис Кушнирук не считает, что ситуация с газом, в том числе из-за агрессивной политики "Газпрома" в отношении Украины, повлияет на курс доллара.

"Ситуация с газом никак не повлияет на курс доллара. Мы уже входим в режим весна-лето, когда потребность в газе резко падает. Потому там будут плановые закупки газа, которые не являются критическими. Да, сейчас возникла некоторая проблема. Но в течение нескольких дней она будет урегулирована, и на курсе валют это никоим образом не отразится", – говорит эксперт.

Однако в оценке направления движения курса эксперты единодушны: доллар будет дешеветь.

По прогнозам аналитиков ГК "Forex Club", курс гривны в марте будет колебаться в диапазоне 26–27,5 грн за доллар. Эксперты ожидают стабилизации валютного рынка и укрепление гривны в связи с завершением отопительного сезона и снижением критического импорта. Кроме того, начало весны – активная фаза подготовки посевной кампании аграриев, под которую в страну заводится валюта. Так что предложение валюты по-прежнему будет преобладать над спросом.

В начале месяца спрос на иностранную валюту повысится со стороны инвесторов-нерезидентов, которые могут выводить прибыль из страны. Во второй половине марта активность экспортеров – продавцов валюты – повысится из-за необходимости осуществления квартальных налоговых выплат.

"Денежно-кредитная политика НБУ и повышение учетной ставки до 17% будут сдерживать свободную гривневую ликвидность на рынке и поддерживать гривну. Активность нерезидентов по сделкам Carry Trade, которая "взорвала" предложение валюты в феврале, после повышения ставки в марте, вероятно, возобновится. Позитивным фактором будет выступать приток валюты под участие в приватизации, а также победа НАК "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитражном суде, по которой "Газпром" обязан выплатить Украине 2,56 млрд. долларов. Поступления этих средств может снять необходимость кредита МВФ", – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик "Forex Club".

Сдерживать укрепление гривны в марте будет рост доллара США против мировых валют, добавляет он.

Вспоминая о заложенном в бюджете среднегодовом курсе – 29,2 грн за доллар – люди задаются вопросом: не вырастет ли во второй половине года курс, чтоб "нагнать" среднегодовое значение? Если сейчас он уже почти на 3 грн ниже среднего, значит, осенью, когда доллар традиционно растет, возможны пики до 32 грн за доллар и выше?

Эксперты успокаивают: среднегодовой курс – это только ориентир для Нацбанка. "Подсказка", когда нужно вмешиваться и корректировать курс, чтоб он не вышел за дозволенные рамки. Нынешнее укрепление гривни никак не отразится на осеннем курсе.

"В бюджете можно заложить любой курс. Это технический расчет. К цифрам в бюджете нынешняя ревальвация никакого отношения не имеет. Осенью может быть некоторая девальвация, но влиять на нее будет совершенно другие факторы", – считает Александр Охрименко. "Нынешнее укрепление гривни не приведет к подорожанию во второй половине года. У нас весь прошлый год тоже была ситуация, когда гривня была крепче, чем значения, заложенные в бюджет. Конечно, там инфляция была значительно выше, чем предполагалось. Но в этом году я не ожидаю таких проблем. Хотя гривня все равно будет оставаться слабой до тех пор, пока у нас будет сырьевая экономика", – говорит Борис Кушнирук.

Как сообщалось, согласно индексу биг-мака, курс доллара в Украине должен составлять сейчас около 8,9 грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, когда именно – в какое время года, месяца, и даже недели – лучше покупать и продавать доллары.