Курс на снижение: цены на нефть в мире упали до минимума за полгода

Октябрьские фьючерсы на Brent и фьючерсы на WTI на сентябрь продолжают дешеветь

Фото: REUTERS/Nick Oxford

Цены на нефть продолжают снижаться в среду, 7 августа, после выхода отчета министерства энергетики США, которое указало на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 21:00 по киевскому времени подешевели до 56,23 долл. за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились до 51,05 долл. за баррель.

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На диаграммах видно, что цены упали до минимума за полгода.

В министерстве энергетики США сообщили, что товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,39 млн баррелей, хотя аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения резервов на 3,8 млн баррелей.

В то же время запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.

Новости "Сегодня" писали, что утром 7 августа октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:26 подешевели до 58,77 долл. за баррель, а котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на NYMEX снизились до 53,59 долл. за баррель.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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