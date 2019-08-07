В мире резко подешевела нефть: цена упала ниже психологической отметки

Сегодня, 7 августа, цены на нефть после роста вернулись к снижению. Котировки падают на ожиданиях снижения мирового спроса на топливо. К этому, в свою очередь, ведет неопределенность глобального экономического прогноза. Рынок серьезно угнетает риск превращения торгового конфликта Китая и США в мировую торговую войну.
Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 по киевскому времени подешевели до 58,77 доллара за баррель.
Таким образом стоимость Brent опустилась ниже психологической отметки 60 долларов за баррель, чего не происходило с января 2019 года.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились до 53,59 доллара за баррель. Стоимость WTI также устремилась к минимумам с начала 2019 года.
Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 2,1% – до 421,5 юаня за баррель.
Читайте также: США и Саудовская Аравия взялись защищать рынок нефти от влияния Ирана
"Трейдеры сейчас закладывают в цены наихудшие сценарии, так как перспективы полномасштабной мировой торговой войны становятся все более вероятными, – полагают эксперты VM Markets. – Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке и замедлением поставок в США".
"Опасения относительно спроса и обострения торговой войны Китая и США по-прежнему держат нефтяной рынок мертвой хваткой", – отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.
Напомним, Минэнерго США 6 июля опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне 64 доллара за баррель, а в 2020 году – 65 долларов за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить 67 долларов за баррель.
При этом Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.
Читайте также: Санкции и цены на нефть ударили по экономике России: подсчитан ущерб
Мы также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк