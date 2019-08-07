Фото: REUTERS/Russell Cheyne

В мире резко подешевела нефть: цена упала ниже психологической отметки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 2019-08-07T09:35:00+03:00 Экономика Участников рынка черного золота беспокоят глобальные риски

Сегодня, 7 августа, цены на нефть после роста вернулись к снижению. Котировки падают на ожиданиях снижения мирового спроса на топливо. К этому, в свою очередь, ведет неопределенность глобального экономического прогноза. Рынок серьезно угнетает риск превращения торгового конфликта Китая и США в мировую торговую войну.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:26 по киевскому времени подешевели до 58,77 доллара за баррель.

Таким образом стоимость Brent опустилась ниже психологической отметки 60 долларов за баррель, чего не происходило с января 2019 года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились до 53,59 доллара за баррель. Стоимость WTI также устремилась к минимумам с начала 2019 года.

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Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 2,1% – до 421,5 юаня за баррель.

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"Трейдеры сейчас закладывают в цены наихудшие сценарии, так как перспективы полномасштабной мировой торговой войны становятся все более вероятными, – полагают эксперты VM Markets. – Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке и замедлением поставок в США".

"Опасения относительно спроса и обострения торговой войны Китая и США по-прежнему держат нефтяной рынок мертвой хваткой", – отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Напомним, Минэнерго США 6 июля опубликовало краткосрочный прогноз, в котором понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне 64 доллара за баррель, а в 2020 году – 65 долларов за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019-2020 годах Brent будет стоить 67 долларов за баррель.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.

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