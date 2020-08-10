Курс за 30 и дыра в бюджете: экономисты жестко раскритиковали повышение зарплат в Украине

Доходы украинцев, по крайней мере номинальные, в этом году могут вырасти несколько больше, чем это планировалось первоначально. Президент Украины Владимир Зеленский уже подал в Верховную Раду проект закона о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 грн. Законопроект предполагается рассмотреть на внеочередной сессии до конца августа.

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Впрочем, как говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты, рост зарплат неминуемо приведет и к повышению цен.

"При таком существенном росте зарплат однозначно вырастут цены, то есть будет инфляция. При росте зарплат на 27% не менее чем на 20% вырастет и инфляция. То есть вместо роста доходов людей деньги обесценятся, произойдет девальвация гривни. И мы увидим курс больше 30 грн за доллар", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Экономический эксперт Борис Кушнирук объясняет происходящее так: увеличение зарплат в период падения экономики не имеет под собой экономических оснований, а следовательно, может происходить только за счет эмиссии гривни.

"Любое повышение зарплат в условиях падения экономики – это неправильный путь. Когда зарплаты растут в условиях экономического роста – это нормально, а когда экономика падает, а зарплаты растут – это говорит только о том, что начинается "печатанье денег". В таком решении я вижу две проблемы. Во-первых, в бюджете просто нет для этого денег. Реальный дефицит бюджета на этот год и так будет не меньше 400 млрд грн. И закрыть эту дыру будет проблематично, учитывая, что мы, очевидно, будем снова иметь проблемы с МВФ. Некоторые факторы говорят о том, что Украину опять могут поставить "на паузу", и осенью мы не получим денег ни от фонда, ни от Всемирного банка. Но даже если бы мы получили все деньги от международных партнеров, которые планировали получить, мы все равно не закрыли бы бюджетную дыру в 300-400 млрд", – считает Кушнирук.

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Кроме того, по мнению экономиста, рост "минималки" может увести часть малого бизнеса в тень.

"Во-вторых, я вижу проблему в том, что бизнес фактически заставят также повышать зарплаты. Минимальные зарплаты выплачивает, как правило, малый бизнес. А у него сегодня, вследствие пандемии, действительно сложный период. Если его будут еще вынуждать увеличивать зарплаты и, соответственно, налоги, очевидно, мы увидим, что бизнес будет или закрываться, или уходить в тень", – говорит Кушнирук.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Три из трех: как планово и быстро вырастут зарплаты, пенсии и цены".

Напомним, ранее, говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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