"Зеленый" курс: на сколько подешевеет доллар летом

Мартовский шок на валютном рынке, вызванный карантином, оказался временным и не вызвал серьезного потрясения. Уже в начале апреля началось традиционное для весны укрепление гривни, и в мае эта тенденция продолжалась.За первых 20 дней мая официальная гривня укрепилась с 26,97 до 26,52 грн. Однако в последнюю треть месяца начался противоположный процесс. Доллар стал расти. Причем за одну неделю гривня умудрилась растерять все, чего достигла за предыдущие двадцать дней, и даже больше: с 21 по 28 мая курс доллара подскочил c 26,52 сразу до 27 грн.

Впрочем, после этого доллар вновь стал дешеветь, и начало лета встретил на отметке 26,87 грн. 2 мая гривня укрепилась еще на 5 копеек – НБУ установил курс доллара в 26,82 грн.

Был ли этот неожиданный всплеск в конце мая "разовой акцией", или есть основания для дальнейшего ослабления гривни? Чем это было вызвано, и каким будет курс украинской национальной валюты в июне – сайт "Сегодня" расспросил об этом экспертов.

Реклама

Экономисты подчеркивают: в этом году на курс валют влияют как традиционные сезонные факторы, так и нетрадиционные, которые вызваны карантинными ограничениями. Они разнонаправленные. Однако многие эксперты считают, что сейчас имеется довольно много предпосылок для укрепления гривни.

"Объективно влияет на курс, например, фактор цен на газ и топливо. Газ мы сейчас практически не закупаем, цены на нефть упали, соответственно, и расходы существенно сократились. У нас же половина импорта – это были фактически закупки топлива. В то же время экспортная выручка сократилась в меньшей степени, чем можно было ожидать. В том числе из-за ситуации на сырьевых рынках. Кроме того, на ситуацию влияют и разовые факторы. Например, у предприятий подошел срок уплаты налога на прибыль, и те, кто имеет валютную выручку, начали менять валюту на гривни. Плюс, учитывая, что ситуация с бюджетом неблагополучная, власти надавили на НАК "Нафтогаз", чтобы очередные дивиденды с доходов, которые компания получила по решению Стокгольмского арбитража, начислялись быстрее. Это позитивно повлияло на ситуацию с предложением валюты", – перечисляет экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Что заставило гривню сдать позиции в последней декаде мая – эксперты могут только предполагать.

"Скорее всего, это ситуативные вещи, которые вызвали большой спрос на доллары. Возможно, начал работать какой-то большой импортер. Возможно, кто-то выводил дивиденды. С чем это было связано, точно сказать сложно. Это не публичная информация", – говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Примерно в это время прошла информация, что Нацбанк готов "включить печатный станок". И ожидания насчет роста инфляции могли также подтолкнуть скачок курса.

"НБУ предложил банкам кредиты от 30 дней до 5 лет под 8%. Все решили, что государственные банки возьмут эти кредиты под 8%, купят на них ОВГЗ на первичном рынке под 13% и на разнице смогут неплохо заработать и помочь бюджету. Но по факту, когда были обнародованы данные, оказалось, что госбанков в списке нет. Кредиты взяли несколько коммерческих банков и на сравнительно небольшие суммы, на несколько сотен миллионов гривен. Никаких десятков миллиардов, как предполагалось, там не было. То есть сделали из мухи слона. Но сначала да, была такая реакция: "Вот, Нацбанк начал печатать гривни, ну, теперь понесется. Курс 40, 50 грн…". Возможно, этой паникой тоже объясняется майский скачок доллара", – говорит Тарас Козак.

Деньги МВФ сработают на укрепление гривни

В ближайшие дни, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с МВФ. Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить также помощь от других международных партнеров.

"То есть на протяжении ближайшего месяца золотовалютные резервы НБУ вырастут минимум на 3-4 млрд грн. И это будет фактором, который будет также играть на усиление гривни", – констатирует Тарас Козак.

Реклама

Однако, по мнению эксперта, это не приведет к слишком сильному укреплению гривни. По крайней мере доллар по 23 или 24 грн, как летом прошлого года, в ближайшее время мы вряд ли увидим.

"Если бы эти деньги проходили через межбанковский рынок, то есть попадали в бюджет через межбанк, тогда доллар мог бы очень быстро подешеветь до 23 грн. Но, поскольку это будут двусторонние договоренности, я не думаю, что будет прямое влияние этих денег на курс. Впрочем, может быть такое касательное, опосредованное влияние. Чем больше золотовалютные резервы, тем гривня крепче. И банки, и многие люди понимают, что долларов много и что они пришли к нам надолго – на 5, 7 лет, некоторые кредиты на 10 лет. Кроме того, платежный баланс Украины сейчас позитивный. То есть в Украину сейчас поступает больше долларов, чем выходит за ее пределы. Экспортеры работали, а импортировать мало кто хотел. Потому что промтоварные магазины были закрыты, импорта очень мало продавалось. Во втором квартале, по итогам июня, я думаю, показатели платежного баланса будут еще лучше. Потому что IT-сектор работает, агрокомпании экспортируют свою продукцию, железная руда тоже неплохую цену сейчас имеет на мировом рынке. Возможно, она сейчас меньше продается, но цена неплохая. Поэтому поступления валюты в страну будут хорошие, а выводиться валюта будет значительно меньше", – объясняет Тарас Козак.

Эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась также прогнозирует, что в июне гривня будет в основном укрепляться.

"Ожидается дальнейшее укрепление национальной денежной единицы в Украине, на что влияет несколько факторов. В частности, высокие цены в глобальной экономике на пшеницу, что увеличивает стоимостные объемы аграрного экспорта и обеспечивает поступление валюты на межбанковский рынок. Так, в мае среднедневной объем торгов на межбанке оказался выше на 12,8% по сравнению с маем 2019 года. Вместе с тем в апреле рост составлял 24,4%, показывая замедление, поскольку в марте межбанк наторговал на 72,4% больше по сравнению с мартом-2019. Также, поддержкой для гривни будет снижение цен на энергоресурсы, что является следствием продолжения тренда снижения стоимости нефти. Такая ситуация обеспечит уменьшение импорта в Украину, треть которого составляет энергетический импорт. Кроме того, ограничения деловой активности уменьшило общие объемы импорта товаров на 28,3% в апреле и снизило спрос на иностранную валюту", – говорит Вадим Бардась.

Что может ослабить гривню

При этом Вадим Бардась видит и риски, которые могут ослабить гривню. Наибольшими из них эксперт называет сокращение глобальной экономики и, соответственно, уменьшение валютных поступлений от экспорта, а также увеличение зависимости от долгового капитала. Дополнительным риском, по его мнению, является невыполнение государственного бюджета и рост дефицита, который может частично покрываться за эмиссию гривны.

"В среднесрочной перспективе, учитывая решение финансовых организаций о предоставлении Украине дополнительных валютных кредитов и объем резервных активов НБУ, курс доллара будет колебаться в коридоре 26-27 гривен", – прогнозирует Вадим Бардась.

Елена Ищенко, директор Департамента казначейских операций АО "БАНК СИЧ", обращает внимание, что в конце первой декады июня возможен скачок курса доллара выше 27 грн.

"В июне при сохранении текущих условий на рынке курс может находиться в диапазоне 27,10-26,50 грн. По мере возобновления деятельности бизнеса после карантинных ограничений ожидаем постепенный рост объема торгов на межбанковском рынке, однако это вряд ли вызовет значительный рост курса в июне. На колебания внутри диапазона будут влиять, как всегда, налоговые платежи. Необходимо также обратить внимание на погашение 10 июня существенного объема ранее выпущенных ОВГЗ. Возврат на рынок значительного объема гривни может спровоцировать рост курса к верхней границе диапазона", – говорит Елена Ищенко.

Какой доллар лучше – дешевый или дорогой?

Реклама

Борис Кушнирук считает, что в укреплении гривни "нет ничего хорошего".

"При такой модели экономики, как наша, очень важную роль играет политика Нацбанка. Он может как укрепить курс гривни, так и опустить. Я считаю, что Нацбанку нужно немного обесценивать гривню. Но он, скорее всего, не будет активно выкупать валюту. Учитывая, что мы, скорее всего, получим кредит МВФ, который будет направлен в бюджет, и это будет создавать дополнительное предложение валюты на рынке. Так что я ожидаю, что гривня может даже укрепляться. Хотя ничего хорошего в этом нет. Потому что это бьет по экспорту и делает более дешевым импорт. С точки зрения экономики, значительно выгоднее, чтобы валюта была немножко недооцененной. И, на мой взгляд, Нацбанк должен был бы более агрессивно выкупать иностранную валюту, не давая гривне укрепляться", – считает Борис Кушнирук.

В пользу высокого курса приводит аргументы и финансовый эксперт, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация" Галина Хейло.

"Министр финансов Сергей Марченко в конце мая заявил, что он бы хотел видеть курс 30 гривен за доллар. Почему Министерству финансов выгоден такой курс? Во-первых, бюджет, пересмотренный в марте, на фоне начала борьбы с коронавирусом, рассчитан, исходя из курса 30. Курс ниже этой отметки повлечет за собой серьезное невыполнение доходной части бюджета. Во-вторых, высокий курс поддержит экспортеров, а соответственно, может улучшить торговый баланс Украины. Кроме того, я думаю, что высокий курс не даст возможности владельцам гривневых ОВГЗ вывести средства из Украины. В 2019 году курс доллара серьезно укрепился, в первую очередь, из-за того, что в Украину зашли рекордные средства от иностранцев, вложившихся в ОВГЗ (более 4 млрд долларов). Тогда курс был в среднем 25 гривен за доллар, и 20%-ное повышение курса (до 30 грн/долл.) абсолютно снивелирует доходность данных ОВГЗ. Соответственно, чтобы не понести убытки, иностранцам будет выгоднее оставить средства в Украине и ждать более выгодного курса. С другой стороны, высокий курс невыгоден импортерам. Поскольку большинство продукции на наших прилавках – импортного производства. И даже то производство, которое существует в Украине, все равно не обходится без импортной составляющей: оборудование, запчасти, сырье. Соответственно, рост курса повлечет за собой повышение цен не только на товары импортного производства, но и на отечественные. А это означает, что пострадают, как обычно, граждане Украины, получающие зарплату в национальной валюте. Не удастся избежать роста цен и снижения накоплений", – перечисляет Галина Хейло.

Тарас Козак придерживается мнения, что однозначного ответа на вопрос, что лучше – сильная или слабая гривня – не существует.

"Слабая гривня не нужна импортерам. Сильная гривня не нужна экспортерам. Государству лучше слабая гривня, потому что тогда бюджет легче наполнять. Гражданам лучше сильная гривня, потому что товары дешевеют, особенно импортные. То есть тут разнонаправленные интересы, и Нацбанк должен находить какую-то золотую середину. Например, если спрос на гривню увеличивается, Нацбанк не может не укреплять ее. Но он должен делать это медленнее, более плавно, чем это было в прошлом году. Потому что в прошлом году очень резко менялся курс, в день, бывало, доллар терял по полгривни. Я думаю, Нацбанк учтет этот опыт в нынешнем году", – говорит Тарас Козак.

Возможно, в скором времени обменять валюту можно будет в почтовом отделении. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама