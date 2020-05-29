Украина получит кредит на 1,9 млрд евро от МВФ: премьер назвал дату

В Украине, где уже заявили о финишной прямой переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), ждут окончательного одобрения кредита на сумму 5 млрд долларов (4,05 млрд фунтов) на заседании совета директоров 5 июня, сообщает Reuters.

"В таком случае первый транш в размере 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. По словам главы правительства, валовой внутренний продукт (ВВП) может упасть на 12% во втором квартале этого года.

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Шмыгаль также добавил, что правительство позволит экспортерам зерна экспортировать его без ограничений в течение следующих двух месяцев.

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Напомним, общая сумма кредита МВФ оказалась меньше той, о которой говорилось раньше. Напомним, что МВФ предварительно согласовал выделение Украине нового кредита еще в начале декабря прошлого года. Тогда речь шла о 4 млрд SDR ("валюты" МВФ – специальных прав заимствования), или о 5,5 млрд долларов, которые Украина могла получить от Фонда в течение трех лет по программе расширенного финансирования (EFF) . После начала пандемии и экономического кризиса, уже в апреле, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера программы до 8 млрд долларов "как минимум". Кроме того, предполагалось, что Украина сможет претендовать еще и на некоторую помощь МВФ для борьбы с COVID-19.

В итоге размер новой программы составил лишь 5 млрд долларов. Почему так произошло, и хватит ли Украине этих денег, чтобы пережить кризис, разбирался сайт "Сегодня".

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