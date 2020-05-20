Курс доллара в Украине вернулся к росту

На четверг, 21 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

20.04 21.05 Изменение 1 доллар США 26,52 грн 26,59 грн + 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 20 мая курс доллара вырос на семь копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара повышается впервые с 6 мая. За неделю – с 14 по 21 мая – национальная валюта все же окрепла по отношению к американской на 10 копеек.

Курс евро на 21 мая при этом вырос еще на 12 копеек – с 29,02 до 29,14 гривни, поднявшись еще выше психологической отметки в 29 гривен, ниже которой он держался с 14 мая.

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Напомним, ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в ближайшее время.

Кроме того, аналитики отметили, что доллар может подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. О том, как сейчас обстоят дела с турпоездками и чего ожидать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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