Лоукостер Ryanair сокращает полеты в Украину: какие рейсы отменят

Самая крупная в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая с середины марта по июнь 2020 года сократила пассажиропоток на 99%, продолжает закрывать авиарейсы. С осени 2020 года ирландский перевозчик сократит 20% своих направлений из-за ограничений в ряде стран Европы в связи с эпидемией коронавируса. При этом урезание коснется и Украины, сообщает fly4free.pl.
Так, авиарейс Краков – Киев сократит частоту с шести до двух рейсов в неделю.
Авиарейс Гданьск – Киев сократит частоту с трех до двух рейсов в неделю.
Авиарейс Катовице – Киев – сократит частоту с четырех до двух рейсов в неделю.
Если кто-то из украинцев рассчитывал воспользоваться польскими аэропортами для перелетов, то следует участь, что Ryanair сократит полеты на трех десятках авиарейсов. Некоторые направления исчезнут минимум на два месяца, а некоторые – значительно дольше или вообще. Еще в ряде в сентябре-октябре ожидается сокращение количества рейсов в течение недели в следующих аэропортах:
Варшава (Модлин)
Варшава – Барселона – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю
Варшава – Севилья – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Варшава – Шеннон (Ирландия) – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Варшава – Рим – в сентябре сокращена частота с семи до пяти рейсов в неделю, в октябре обещают снова летать ежедневно
Варшава – Стокгольм-Скавста (последний рейс состоится 29 августа, а следующий возобновится к 22 октября)
Краков
Краков – Лурд (Франция) – рейсы отменяются с сентября, затем состоятся только 18 и 22 октября
Краков – Брюссель (Шарлеруа) – сокращена частота с пяти до трех рейсов в неделю
Краков – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Краков – Малага – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Краков – Валенсия – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Краков – Лиссабон – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Краков – Рим – сокращена частота с пяти до четырех рейсов в неделю
Катовице – Дублин – сокращена частота с семи до трех рейсов в неделю
Краков – Шеннон (Ирландия) – рейсы отменяются с сентября и должны возобновиться 19 октября
Вроцлав
Вроцлав – Барселона (Жирона) – последний рейс состоится 29 августа, потом только 21 и 24 ноября, после чего трасса исчезнет
Вроцлав – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Вроцлав – Малага – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Вроцлав – Пальма – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Вроцлав – Дублин – сокращена частота с четырех до трех рейсов в неделю
Вроцлав – Шеннон – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Вроцлав – Корк – отменяется с сентября и возобновится до 19 октября
Гданьск
Гданьск – Пиза – рейсы отменяются с сентября, затем состоятся только 19 и 23 октября
Гданьск – Корк (Ирландия) – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Катовице
Катовице – Дублин – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю
Познань
Познань – Корк (Ирландия) – последний Республика состоится 29 августа, а следующий восстановится до 17 октября
Познань – Жирона – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Познань – Аликанте – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю
Жешув
Жешув – Дублин – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю.
Напомним, Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвиняют в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.
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