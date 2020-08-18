Лоукостер Ryanair сокращает полеты в Украину: какие рейсы отменят

Сокращение полетов из Киева в крупнейшие города Польши будет существенным

Самая крупная в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая с середины марта по июнь 2020 года сократила пассажиропоток на 99%, продолжает закрывать авиарейсы. С осени 2020 года ирландский перевозчик сократит 20% своих направлений из-за ограничений в ряде стран Европы в связи с эпидемией коронавируса. При этом урезание коснется и Украины, сообщает fly4free.pl.

Реклама

Так, авиарейс Краков – Киев сократит частоту с шести до двух рейсов в неделю.

Авиарейс Гданьск – Киев сократит частоту с трех до двух рейсов в неделю.

Авиарейс Катовице – Киев – сократит частоту с четырех до двух рейсов в неделю.

Если кто-то из украинцев рассчитывал воспользоваться польскими аэропортами для перелетов, то следует участь, что Ryanair сократит полеты на трех десятках авиарейсов. Некоторые направления исчезнут минимум на два месяца, а некоторые – значительно дольше или вообще. Еще в ряде в сентябре-октябре ожидается сокращение количества рейсов в течение недели в следующих аэропортах:

Реклама

Варшава (Модлин)

Варшава – Барселона – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю

Варшава – Севилья – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Варшава – Шеннон (Ирландия) – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Реклама

Варшава – Рим – в сентябре сокращена частота с семи до пяти рейсов в неделю, в октябре обещают снова летать ежедневно

Варшава – Стокгольм-Скавста (последний рейс состоится 29 августа, а следующий возобновится к 22 октября)

Краков

Краков – Лурд (Франция) – рейсы отменяются с сентября, затем состоятся только 18 и 22 октября

Реклама

Краков – Брюссель (Шарлеруа) – сокращена частота с пяти до трех рейсов в неделю

Краков – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Краков – Малага – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Краков – Валенсия – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Краков – Лиссабон – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Краков – Рим – сокращена частота с пяти до четырех рейсов в неделю

Катовице – Дублин – сокращена частота с семи до трех рейсов в неделю

Краков – Шеннон (Ирландия) – рейсы отменяются с сентября и должны возобновиться 19 октября

Вроцлав

Вроцлав – Барселона (Жирона) – последний рейс состоится 29 августа, потом только 21 и 24 ноября, после чего трасса исчезнет

Вроцлав – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Вроцлав – Малага – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Вроцлав – Пальма – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Вроцлав – Дублин – сокращена частота с четырех до трех рейсов в неделю

Вроцлав – Шеннон – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Вроцлав – Корк – отменяется с сентября и возобновится до 19 октября

Гданьск

Гданьск – Пиза – рейсы отменяются с сентября, затем состоятся только 19 и 23 октября

Гданьск – Корк (Ирландия) – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Катовице

Катовице – Дублин – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю

Познань

Познань – Корк (Ирландия) – последний Республика состоится 29 августа, а следующий восстановится до 17 октября

Познань – Жирона – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Познань – Аликанте – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю

Жешув

Жешув – Дублин – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю.

Напомним, Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвиняют в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Как известно, кроме транспортной сферы, от пандемии коронавируса сильно пострадал и туризм. Новости "Сегодня" ранее выясняли, можно ли вернуть деньги за уже оплаченные путевки:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама