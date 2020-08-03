Лоукостер Wizz Air снова прервал полеты в Украину: названа причина

Авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллинн отменены

Несмотря на то, что венгерский лоукостер Wizz Air восстанавливает полеты из Италии в Украину , компания вынуждена была прервать полеты из нашей страны в северном направлении и отменить авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллинн.

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Это произошло из-за роста числа заболеваемости новым коронавирусом в Украине, сообщает портал Эстонского телевидения и радио ERR.

Министерство экономики Эстонии разрешает авиасообщение со странами, в которых суммарное число зараженных новым коронавирусом за последние две недели не превышает 25.

"В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты. Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены", — говорится в сообщении.

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Напомним, что въезд в страны Евросоюза пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или ниже.

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Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

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