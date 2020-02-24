Лоукостер закрывает рейс из Украины: Ryanair поделилась планами

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая недавно объявила о распродаже самых дешевых билетов на весну, с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм (Скавста).

Это следует из информации в системе бронирования перевозчика. Так, последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.

Рейсы в столицу Швеции были одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре прошлого года Ryanair решил отменить рейсы из Киева в Стокгольм (Швеция) и Нюрнберг (Германия) с марта 2020 года. Авиакомпания отметила, что рейсы в аэропорт "Скавста" (Стокгольм) и в Нюрнберг прекратят летать из-за нехватки самолетов и задержки поставок Boeing 737 MAX.

Как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, на рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.

Сайт "Сегодня" писал о том, что Ryanair с апреля 2020 года запустит рейсы из Львова в Познань (Польша). Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону составит 22,05 евро (около 575 гривен по банковскому курсу на 20 декабря).

А в сезон летней навигации 2020 года авиакомпания запустит 18 новых авиамаршрутов из Украины в ряд европейских городов.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажирам сложно обойтись во время перелета:

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