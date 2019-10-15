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Знаменитая авиакомпания анонсировала открытие 18 рейсов из Украины в Европу

15 октября, 14:37

Сейчас действуют акционные тарифы на 43 маршрута из Украины в Европу от 16,99 евро

Ryanair объявил распродажу авиабилетов в ЕС

Ryanair объявил распродажу авиабилетов в ЕС / Фото: Depositphotos

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair в летнюю навигацию 2020 года запустит 18 новых авиамаршрутов из Украины в ряд европейских городов. Об этом сообщил на брифинге коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О`Брайан.

"Относительно планов в Украине в 2020 году, мы планируем увеличить объем авиаперевозок на 33% уже из пяти аэропортов – Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона. В следующем году у нас будет уже 43 маршрута, 18 из которых будут новыми, включая новые маршруты в Испанию, Германию, Польшу и новую страну, с которой Ryanair соединит Украину, – Венгрию. В следующем году мы планируем перевезти более 2 млн пассажиров, и важно, что такой объем обеспечит создание 1,5 тыс. рабочих мест в украинских аэропортах", – сообщил О`Брайан.

Он также добавил, что сегодня действуют акционные тарифы на 43 маршрута из Украины в Европу от 16,99 евро.

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Как мы писали ранее, крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее анонсировала 40 маршрутов из Украины, с 21 декабря 2019 года запустит рейсы из аэропорта "Херсон" в польский город Краков.

Как известно, в программе деятельного украинского правительства поставлена цель достичь ситуации, когда больше половины авиарейсов в Украине будут выполнять лоукостеры. Для этого Мининфраструктуры собирается развивать региональные аэропорты, внедрять новые внутренние и международные рейсы, а также увеличивать доступность перелетов для украинцев.

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Результатом таких действий должно стать "приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя". Впрочем, каков именно этот показатель, в документе не указано.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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