Европейский лоукостер запускает рейс из Львова в Познань

Стали известны цены на билеты и частота осуществления полетов по маршруту

Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу / Фото: Pixabay

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее анонсировала 18 рейсов из Украины в Европу, с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Львова в Познань (Польша). Об этом свидетельствуют данные из системы онлайн-бронирования билетов Ryanair.

Согласно этой информации, рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону составит 22,05 евро (около 575 гривен по банковскому курсу на 20 декабря).

Ранее стало известно, что Ryanair отменяет два рейса из Киева. Это решение стало вынужденной мерой, объяснили в авиакомпании, – Ryanair не хватает самолетов для осуществления в летний период рейсов по этим направлениям.

Реклама

Также Ryanair снизила прогноз количества пассажиров, которые смогут воспользоваться услугами компании в 2021 году. Так финплан, исполнение которого начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, предусматривает перевозку 156 млн пассажиров вместо 157 млн.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама