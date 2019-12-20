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Европейский лоукостер запускает рейс из Львова в Познань

20 декабря, 15:45

Стали известны цены на билеты и частота осуществления полетов по маршруту

Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу

Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу / Фото: Pixabay

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее анонсировала 18 рейсов из Украины в Европу, с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Львова в Познань (Польша). Об этом свидетельствуют данные из системы онлайн-бронирования билетов Ryanair.

Согласно этой информации, рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям, а стоимость билета в одну сторону составит 22,05 евро (около 575 гривен по банковскому курсу на 20 декабря).

Ранее стало известно, что Ryanair отменяет два рейса из Киева. Это решение стало вынужденной мерой, объяснили в авиакомпании, – Ryanair не хватает самолетов для осуществления в летний период рейсов по этим направлениям.

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Также Ryanair снизила прогноз количества пассажиров, которые смогут воспользоваться услугами компании в 2021 году. Так финплан, исполнение которого начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, предусматривает перевозку 156 млн пассажиров вместо 157 млн.

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Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Львов рейсы авиа Познань Ryanair

Источник: Сегодня

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