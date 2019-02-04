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Луценко вмешался в скандал вокруг миллионных премий "Нафтогаза"

Сегодня, 18:48

Глава ГПУ считает, что выплаты законны

Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив)
Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив).
Луценко вмешался в скандал вокруг миллионных премий "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/497/b7b/5c5497b7b146e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/497/b7b/5c5497b7b146e.jpg Экономика Глава ГПУ считает, что выплаты законны

В выплате премий руководству "Нафтогаза Украины" за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом" "нет состава уголовного преступления". Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко агентству "Українські новини", сославшись на информацию, которой он располагает.

По мнению генпрокурора, такие выплаты законны.

При этом Луценко добавил, что открытое по данному факту уголовное производство закрыто или будет закрыто.

Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал российскую корпорацию заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" выплатили премии в размере 46,3 млн долларов.

В январе 2019 года общественная организация "Украинский институт по правам человека" выиграла судебный спор против компании – "Нафтогаз" обязан раскрыть имена и фамилии сотрудников, а также членов правления, получивших премии.

В феврале глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что выплата таких премий руководству "Нафтогаза" является неправильной, а расследование ведется вяло.

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Тег Луценко, премии, Нафтогаз Украины

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