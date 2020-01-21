Лукашенко обвинил Россию в блокировке поставок в Беларусь нефти из Казахстана

Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Беларусь намерена закупать в России 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Белта".

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", – завил он.

Лукашенко заявил, что принято решение диверсифицировать поставки нефти в страну.

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"Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, – не важно, какую нефть, – по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика – Российскую Федерацию", - сказал президент Беларуси.

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Ранее пригрозил Путину, что наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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