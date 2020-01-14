Беларусь прорабатывает планы альтернативных поставок нефти

Фото: belneftekhim.by

Беларусь обратилась к Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии с предложениями о покупке нефти. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой. Он сказал, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме, сообщило агентство БелТА.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", – сказал Крутой.

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

Крутой также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

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"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", – сказал он.

По словам первого вице-премьера правительства республики, российские партнеры пока не соглашаются пересматривать размер премии к цене на нефть.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Лукашенко пожаловался, что после подписания Москвой и Минском Договора о Союзном государстве Кремль каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции.

Поскольку две страны не смогли договориться о поставках нефти, ранее в этом месяце Россия остановила поставки, но в тот же день возобновила их.

Недавно президент Беларуси пригрозил Путину, что наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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