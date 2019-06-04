Ляшко призвал президента отменить решение правительства о повышении цены на газ

Лидер Радикальной партии уверен, что цену на голубое топливо необходимо пересмотреть

Олег Ляшко призывает президента Владимира Зеленского отменить решение правительства о повышении цены на газ для населения. Подорожание голубого топлива – одно из требований соглашения между Украиной и МВФ. И лидер Радикальной партии уверен – ее следует пересмотреть. Депутат также настаивает – во время визита в Брюссель Президент должен требовать от партнеров продлить санкции против России и запретить "Северный поток 2".

"С 1 июня вновь подняли цены на газ. В Европе самая низкая цена на газ за последние 3 года, а в Украине украинцам и промышленным предприятиям поднимают цену на газ. Почему? Потому что Украина подписала Меморандум с Международным Валютным Фондом и слепое выполнение этого меморандума привело страну на грань дефолта. Мы требуем от президента Зеленского вместо того, чтобы слепо выполнять меморандум с МВФ, добивать украинскую экономику и порождать еще большую бедность граждан, он должен отменить решение правительства о повышении цен на газ", – отметил Ляшко.

Ранее эксперты объяснили "Сегодня", чего ждать в Украине от снижения рыночных цен на газ. Специалисты считают, что европейские цены в дальнейшем должны снижаться, и это, по идее, ощутят украинские потребители.

В каждом регионе Украины в июне действует своя цена на газ для населения. Это связано с введением Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новых тарифов для компании "Укртрансгаз" на транспортировку газа, исходя из заказанных мощностей.

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) опубликовала стоимость газа для бытовых пользователей. В конечную цену входят (за 1000 куб. м)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко призвал президента отменить решение правительства о повышении цены на газ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"