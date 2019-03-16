Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет

Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углевордороды

Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg 2019-03-16T12:10:09+02:00 Экономика Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углевордороды

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко уверен в том, что Украина за 3-5 лет может выйти из газовой зависимости. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" , которое выходит в эфире телеканала "Украина" по пятницам в 21:00 с Еленой Кот.

Так, по словам Олега Ляшко, необходимо поддержать компании, добывающие отечественный газ, уголь и др.

"Изменение политики сырьевой колонизации позволит Украине за три-пять лет выйти из газовой зависимости. Я предлагаю до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественный газ, уголь, торф... зеленую энергетику, чтобы мы не зависели от импортного газа. Мы живем на торфе, у нас на 500 лет разведанных запасов угля, а мы попрошайничаем", – заявил политик.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу и заявил, что "языковой" закон подождет.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.