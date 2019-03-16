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Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет

Сегодня, 12:10

Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углевордороды

Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/bf8/5c869dbf815f7.jpg Экономика Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углевордороды

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко уверен в том, что Украина за 3-5 лет может выйти из газовой зависимости. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" , которое выходит в эфире телеканала "Украина" по пятницам в 21:00 с Еленой Кот.

Так, по словам Олега Ляшко, необходимо поддержать компании, добывающие отечественный газ, уголь и др.

"Изменение политики сырьевой колонизации позволит Украине за три-пять лет выйти из газовой зависимости. Я предлагаю до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественный газ, уголь, торф... зеленую энергетику, чтобы мы не зависели от импортного газа. Мы живем на торфе, у нас на 500 лет разведанных запасов угля, а мы попрошайничаем", – заявил политик.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу и заявил, что "языковой" закон подождет.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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Тег ляшко, добыча газа, Главная тема

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