"Главная тема. Выбор" – в гостях студии Олег Ляшко

В эфире обсудят медицинскую реформу и когда украинцы смогут продавать земельные паи

Олег Ляшко. Фото: instagram.com/liashko

"Главная тема. Выбор" – в гостях студии Олег Ляшко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a80/194/5c7a801944f20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a80/194/5c7a801944f20.jpg 2019-03-15T21:00:00+02:00 Политика В эфире обсудят медицинскую реформу и когда украинцы смогут продавать земельные паи

Сегодня в гостях "Главной темі. Выбор" кроме Арсения Яценюка, также будет кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.

"Сегодня мы вместе с Анной Пановой будем допрашивать Олега Ляшко. Он, как кандидат в президенты, уже был в этой студии, но на этот раз будем поднимать темы, которые еще не звучали в рамках нашего спецпроекта. Это – медицинская реформа, а именно работа скорой помощи. А также поговорим о том, когда украинцы смогут продавать земельные паи, которые им принадлежат. Я думаю, все помнят кадры из Верховной Рады, когда Олег Валерьевич во время выступления за трибуной ел землю. Поэтому, посмотрим, чем он удивит нас сегодня!" – говорит телеведущая Елена Кот.

Смотрите "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина" сегодня в 21:00.

Напомним, Олег Ляшко призвал Владимира Гройсмана прекратить имитировать борьбу с бедностью за месяц до выборов. Политик убежден, что одноразовые копеечные подачки, которые Кабмин выплачивает пенсионерам и многодетным семьям, не решат вопрос тотального обнищания граждан. Лидер парламентской фракции Радикальной партии рассказал главе правительства, как на самом деле приходится выживать украинцам.

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