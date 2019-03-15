"Главная тема. Выбор" – в гостях студии Олег Ляшко
В эфире обсудят медицинскую реформу и когда украинцы смогут продавать земельные паи
Сегодня в гостях "Главной темі. Выбор" кроме Арсения Яценюка, также будет кандидат в президенты Украины Олег Ляшко.
"Сегодня мы вместе с Анной Пановой будем допрашивать Олега Ляшко. Он, как кандидат в президенты, уже был в этой студии, но на этот раз будем поднимать темы, которые еще не звучали в рамках нашего спецпроекта. Это – медицинская реформа, а именно работа скорой помощи. А также поговорим о том, когда украинцы смогут продавать земельные паи, которые им принадлежат. Я думаю, все помнят кадры из Верховной Рады, когда Олег Валерьевич во время выступления за трибуной ел землю. Поэтому, посмотрим, чем он удивит нас сегодня!" – говорит телеведущая Елена Кот.
Смотрите "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина" сегодня в 21:00.
Напомним, Олег Ляшко призвал Владимира Гройсмана прекратить имитировать борьбу с бедностью за месяц до выборов. Политик убежден, что одноразовые копеечные подачки, которые Кабмин выплачивает пенсионерам и многодетным семьям, не решат вопрос тотального обнищания граждан. Лидер парламентской фракции Радикальной партии рассказал главе правительства, как на самом деле приходится выживать украинцам.
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