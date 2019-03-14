"Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу

В Радикальной партии напомнили, что надвигается новое повышение цен на газ и надо срочно принимать меры

"Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу 2019-03-14T17:35:36+02:00 Политика В Радикальной партии напомнили, что надвигается новое повышение цен на газ и надо срочно принимать меры

Верховная Рада третий день рассматривает поправки к законопроекту №5679-д о функционировании украинского языка как государственного. Народные избранники преодолели 423 поправки, но ни одной не приняли и на полчаса раньше завершили утреннее заседание.

Поправок – более двух тысяч, но пока не рассмотрят все, браться за другие законопроекты депутаты не планируют. А во фракции Радикальной партии считают – парламент должен безотлагательно проголосовать за снижение тарифов на коммунальные услуги.

"С 1 мая, кто забыл, снова повышение цены на газ. Сегодня дают эти деньги как за субсидии и доплаты к пенсиям, а завтра вдвое больше придут платежки за коммуналку. Мы снова настаиваем, чтобы парламент принял зарегистрированный нами проект постановления об отмене решения правительства о повышении цен на газ, установить мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Весь газ отечественной добычи должен идти на нужды ЖКХ для того, чтобы удешевить его стоимость. Надо вернуть 1,5 миллиарда премии, которую руководство "Нафтогаза" выплатило себе и вывело в офшоры", – сказал лидер "радикалов" Олег Ляшко.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман называл условие для снижения тарифов на газ в Украине. Он отметил, что для того, чтоб сделать это, стране нужно согласие международных партнеров, иначе Киев лишится их поддержки и средств.

В то же время эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей. Есть мнение, что украинцы могут получать намного более дешевый газ, чем сейчас.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.