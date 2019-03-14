Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу

Сегодня, 17:35

В Радикальной партии напомнили, что надвигается новое повышение цен на газ и надо срочно принимать меры

"Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу Политика В Радикальной партии напомнили, что надвигается новое повышение цен на газ и надо срочно принимать меры

Верховная Рада третий день рассматривает поправки к законопроекту №5679-д о функционировании украинского языка как государственного. Народные избранники преодолели 423 поправки, но ни одной не приняли и на полчаса раньше завершили утреннее заседание.

Поправок – более двух тысяч, но пока не рассмотрят все, браться за другие законопроекты депутаты не планируют. А во фракции Радикальной партии считают – парламент должен безотлагательно проголосовать за снижение тарифов на коммунальные услуги.

"С 1 мая, кто забыл, снова повышение цены на газ. Сегодня дают эти деньги как за субсидии и доплаты к пенсиям, а завтра вдвое больше придут платежки за коммуналку. Мы снова настаиваем, чтобы парламент принял зарегистрированный нами проект постановления об отмене решения правительства о повышении цен на газ, установить мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Весь газ отечественной добычи должен идти на нужды ЖКХ для того, чтобы удешевить его стоимость. Надо вернуть 1,5 миллиарда премии, которую руководство "Нафтогаза" выплатило себе и вывело в офшоры", – сказал лидер "радикалов" Олег Ляшко.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман называл условие для снижения тарифов на газ в Украине. Он отметил, что для того, чтоб сделать это, стране нужно согласие международных партнеров, иначе Киев лишится их поддержки и средств.

В то же время эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей. Есть мнение, что украинцы могут получать намного более дешевый газ, чем сейчас.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег цены, газ, Рада, украинский язык, ляшко, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " "Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роста тарифов на газ с 1 мая можно избежать: "Нафтогаз" предложил план

Сегодня, 15:08

Коболев уверен, что бытовым потребителям нужно дать выбор

"Драконовские" платежки: в Украине начались проверки облгазов

12 марта, 15:15

В НКРЭКУ перечислили компании, к которым придут "ревизоры"

Украина нарастила транзит российского газа

12 марта, 13:04

За первые два месяца 2019 года транзитные объемы выросли на 15%

Отопительный сезон в Украине: сколько газа осталось в подземных хранилищах

11 марта, 12:37

По данным "Укртрансгаза", за сутки из ПХГ отобрано 36,8 млн кубометров газа

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Реакция Собчак после драки Виторгана с Богомоловым. Видео в Сети

Юлия Барановская сверкнула дырками на красной дорожке
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Кошка в доме: верный друг или заклятый враг?

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем