"Языковой" закон подождет: Ляшко выдвинул требование Раде по газу
В Радикальной партии напомнили, что надвигается новое повышение цен на газ и надо срочно принимать меры
Верховная Рада третий день рассматривает поправки к законопроекту №5679-д о функционировании украинского языка как государственного. Народные избранники преодолели 423 поправки, но ни одной не приняли и на полчаса раньше завершили утреннее заседание.
Поправок – более двух тысяч, но пока не рассмотрят все, браться за другие законопроекты депутаты не планируют. А во фракции Радикальной партии считают – парламент должен безотлагательно проголосовать за снижение тарифов на коммунальные услуги.
"С 1 мая, кто забыл, снова повышение цены на газ. Сегодня дают эти деньги как за субсидии и доплаты к пенсиям, а завтра вдвое больше придут платежки за коммуналку. Мы снова настаиваем, чтобы парламент принял зарегистрированный нами проект постановления об отмене решения правительства о повышении цен на газ, установить мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Весь газ отечественной добычи должен идти на нужды ЖКХ для того, чтобы удешевить его стоимость. Надо вернуть 1,5 миллиарда премии, которую руководство "Нафтогаза" выплатило себе и вывело в офшоры", – сказал лидер "радикалов" Олег Ляшко.
Недавно премьер-министр Владимир Гройсман называл условие для снижения тарифов на газ в Украине. Он отметил, что для того, чтоб сделать это, стране нужно согласие международных партнеров, иначе Киев лишится их поддержки и средств.
В то же время эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей. Есть мнение, что украинцы могут получать намного более дешевый газ, чем сейчас.
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