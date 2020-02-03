Люди в возрасте беззащитны: эксперты о проблеме с поиском работы

Пенсионер сменил пол в 72 года / Фото: Depositphotos

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Сегодня в Украине насчитывается 28,5 млн граждан трудоспособного возраста, из которых официально работают только 12,8 млн человек. Но даже после выхода на пенсию многие продолжают работать либо же ищут различные варианты подработок, ведь размеры пенсий оставляют желать лучшего. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны). Как правило, есть целые сферы деятельности, где представителей этого поколения почти не встретишь, например, в IT или PR.

Аналитики рекрутингового портала hh.ua|grc, рассказывают, что интересы бэби-бумеров на рынке труда равномерно распределились между сферами науки и образования, обслуживания, искусства, культуры и развлечений.

"Чаще представителей других поколений они отмечали, что работают как домашний персонал (сиделками, персональными водителями, горничными, нянями и т.д.) или вообще затруднились с избранием профессиональных сфер. Кроме того, согласно анализу базы резюме hh.ua|grc, поисковики такого возраста активно интересуются сферами админперсонал, бухгалтерия, транспорт и строительство — в них были размещены по 6-8% резюме. Такие профессиональные интересы отличаются от "среднерыночных" — поисковики более молодого возраста больше заинтересованы работать в IT, продажах, маркетинге и т.д.", — отмечают аналитики.

В компании ENSOF, разрабатывающей образовательные технологии, отмечают, что на представителей поколения бэби-бумеров есть спрос в тех сферах, где их профессиональные знания и управленческие навыки не потеряли актуальности.

Ранее мы уже рассказывали о том, что одной из тенденций на рынке труда в ближайшее время будет не только гендерное, но и возрастное разнообразие. Ведь люди старших поколений могут многому научить молодых специалистов.

"Как правило, бэби-бумеры интересуются вакансиями управленческого характера (руководитель подразделения, главный бухгалтер) или низкоквалифицированными работами по легким и гибким графиком работы (уборщик, другой вспомогательный персонал)", — рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Игорь Некрасса, HR-директор компании ENSOF.

HR-директор компании "ЭДС-инжиниринг" Валентина Пучка рассказывает, что в Украине ситуация с занятостью людей старшего поколения выглядит удручающей — законодательно они полностью беззащитны перед "мелким ситом" HR-служб как государственных, так и частных компаний.

"Среди интересующих их вакансий преобладает сфера обслуживания: сиделки, сторожа, кондукторы в общественном транспорте, коммунальщики. Достаточно цивилизованно поступают крупные транснациональные корпорации: они дают работу людям предпенсионного и пенсионного возраста в сфере общественного питания, придерживаясь строгих внутренних квот по трудоустройству таких категорий граждан", — говорит Валентина Пучка.

Ранее новости "Сегодня" писали, на какую зарплату стоит рассчитывать пенсионерам.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Везде нужны молодые: как найти работу людям в возрасте".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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