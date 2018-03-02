Макрофинансовая помощь Украине от ЕС: Мингарелли назвал примерные даты и объем

Европейская комиссия готовит новый пакет макрофинансовой помощи для Украины, причем его объем составит около 1 млрд евро. Об этом рассказал председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли.

По его словам, макрофинансовая помощь будет разделена на два транша. Отметим, прошлая программа ЕС для Украины предусматривала 1,8 млрд евро, разделенные на три равных транша по 600 млн евро. При этом третий транш Украина получить так и не смогла.

Мингарелли сообщил, что Европейская комиссия представит предложение об условиях начала новой макрофинансовой помощи для Украины в первой половине марта.

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При этом, вопрос об условиях предоставления новой макрофинансовой помощи находится на стадии рассмотрения – учитывая тот факт, что Украина не выполнила всех условий в рамках прошлой программы, отметил представитель ЕС.

"Новые условия находятся все еще на стадии рассмотрения. Официальное предложение Европейской комиссии появится в последующие несколько дней, в первой половине марта, и очевидно, что условия, которые не были выполнены, будут приняты во внимание. Я не могу сказать в какой форме. Мы это увидим", – рассказал Мингарелли.

Вместе с тем, представитель ЕС не ответил, сохранится ли в новой программе требование к Украине об отмене моратория на экспорт древесины.

"Понятно, что мы продолжим обсуждать с нашими украинскими партнерами вопрос запрета на экспорт древесины, но я не могу сказать, будет ли снова это условие, так как это обсуждается в Брюсселе", – объяснил Мингарелли.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил 24 ноября 2017 года после переговоров с представителями Еврокомиссии, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Как известно, ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года. После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.