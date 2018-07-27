Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕС

Сегодня, 04:01

По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США

фото GETTY
фото GETTY

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте.

По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".

"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.

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Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен. По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны.

Ранее стало известно, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились начать работу над отменой взаимных торговых пошлин.

Отметим, в ходе переговоров с президентом Еврокомиссии президент США подчеркнул, что пока что исключением в вопросе снятия пошлин станет продукция автопрома. Однако при этом новые пошлины на авто вводиться не будут. Ранее Трамп заявлял, что в США на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%.
США, ЕС, пошлина, пошлины, торговая война, Дональд Трамп, Макрон

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Источник:

EuroNews

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